Ξέσπασε ο Μονεμβασιώτης: Απόπειρα απάτης από Ευγενίου, θα τον κυνηγήσω μέχρι να πατήσει “μαύρο” χιόνι

Στον πρώην -πλέον- μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, Στράτο Ευγενίου, επιτέθηκε ο νέος μεγαλομέτοχος των «κυανόλευκων», Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Διαβάστε επίσης: Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: Εγώ έχω την πρώτη ευθύνη για την κακή εικόνα – Oι ποδοσφαιριστές έχουν χάσει το ηθικό τους

Σύμφωνα με το metrosport.gr, τον κατηγόρησε για απόπειρα απάτης, πως «επέδειξε αδιαλλαξία και προσπάθησε να αποκομίσει περισσότερα χρήματα» και υπογράμμισε: «Θα τον κυνηγήσω μέχρι να πατήσει “μαύρο” χιόνι».

Για την αλλαγή σελίδας στην ΠΑΕ, ο ίδιος περιέγραψε τα δεδομένα από την εμπλοκή του με τον Ηρακλή ως σήμερα: «Σήμερα βρίσκομαι απέναντί σας με τη νέα μου ιδιότητα, αυτή του Προέδρου του Ηρακλή. Όλα ξεκίνησαν όταν με επισκέφθηκαν φίλαθλοι της ομάδας, ζητώντας μου να εμπλακώ ενεργά στα διοικητικά. Άρχισα να προετοιμάζομαι, έγιναν συζητήσεις και τελικά τους είπα ότι τα στοιχεία που είχα στη διάθεσή μου ήταν ελλιπή. Ωστόσο, τους υποσχέθηκα ότι θα επανέλθω σύντομα με οριστική απάντηση.

Σε εκείνο το σημείο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Στράτο Ευγενίου, όπου του μετέφερα ότι είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω με χορηγία ύψους 150.000 ευρώ. Του ανέφερα επίσης ότι η ομάδα, λόγω των χρεών της, είχε ουσιαστικά μηδαμινή αξία. Παρ’ όλα αυτά, του ξεκαθάρισα ότι επιθυμώ να παραμείνει κοντά στην ομάδα και ότι προσφέρω τίμημα 600.000 ευρώ, καταβάλλοντας 150.000 ευρώ ετησίως για τέσσερα χρόνια.

Οι βασικές προϋποθέσεις ήταν:

-Η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία.

-Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αδειοδότηση.

-Να μας παραδοθεί ένα «ολόλευκο» ΑΦΜ.

Καθώς περνούσε ο καιρός, διαπιστώναμε ότι τα χρήματα που στέλναμε κατευθύνονταν αλλού. Η ομάδα δεν είχε ούτε φόρμες, ούτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ενώ φαινόταν ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Όταν αναλάβαμε τις πληρωμές, εντοπίσαμε 81 αθλητές και προμηθευτές με συνολικές οφειλές 1.214.350 ευρώ. Κάθε φορά που ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ευγενίου μου ανέφερε και μία διαφορετική συμφωνία, και η απάντησή μου ήταν πάντα η ίδια. Κάποια στιγμή ζήτησε τα χρήματα σε διάστημα δύο ετών και στη συνέχεια τα ζήτησε όλα άμεσα.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, αποφασίσαμε να ορίσουμε ορκωτούς λογιστές, ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές οφειλές του ΑΦΜ που κατείχε ο κ. Ευγενίου. Πληρώσαμε το 80% των χρεών που εμφανίζονταν. Όταν τον ενημερώσαμε ότι τελικά υπήρχαν επιπλέον οφειλές, δήλωσε ότι δεν τις αναγνωρίζει. Δεν εξασφάλισε αδειοδότηση και δεν παρέδωσε μηδενικές οφειλές. Από εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Προσπαθούσε να αποσπάσει περισσότερα χρήματα, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι οικονομικές εκκρεμότητες».

«Απόπειρα απάτης από τον Ευγενίου – Κατέχουμε το 98,24% των μετοχών»

Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αναφέρθηκε στο ποσοστό που κατέχει στην ΠΑΕ, αλλά και τη δικαστική διαμάχη που έχει με τον Στράτο Ευγενίου, υπογραμμίζοντας πως «προσπάθησε να μεταβιβάσει τις μετοχές παρανόμως» και ότι αυτό «πρόκειται για απόπειρα απάτης, ποινικά κολάσιμη πράξη».

Συγκεκριμένα επισήμανε: «Χρησιμοποιήσαμε την ονομασία “Φούρνοι Βενέτη” για να προστατεύσουμε τον Ηρακλή. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, είτε πρόκειται για Λουκίνα είτε για Παναγόπουλο, να δυσφημεί συστηματικά την ομάδα. Η ομάδα δεν είναι μόνη, διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό νομικό τμήμα σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε σεβασμό, όπως ακριβώς σεβόμαστε κι εμείς όλους.

Σήμερα κατέχουμε το 98,24% των μετοχών, με επίσημη βεβαίωση τόσο στο Μητρώο Δικαιούχων όσο και στο ΓΕΜΗ.

Από εδώ και πέρα, ο κ. Στράτος Ευγενίου θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του μέσα από τις αγωγές και τα δικαστήρια που έρχονται. Στο τέλος επέδειξε αδιαλλαξία και προσπάθησε να αποκομίσει περισσότερα χρήματα.

Επιχείρησε να πουλήσει την ομάδα σε τρίτους, ισχυριζόμενος ότι κατέχει τις μετοχές, ενώ εμείς είχαμε ανέγκλητο πληρεξούσιο. Προσπάθησε να μεταβιβάσει τις μετοχές παρανόμως, ενώ μας αποκάλεσε «τζάμπα μάγκες». Πρόκειται για απόπειρα απάτης, ποινικά κολάσιμη πράξη. Δεν είναι μόνο όσα είπε, είναι η πράξη που έκανε. Το θέμα έχει ήδη ανατεθεί στους δικηγόρους και οδεύουμε προς τα ποινικά δικαστήρια.

Του καλύψαμε τα χρέη του κι εκείνος επιχείρησε να πουλήσει την ομάδα αλλού όταν είδε ότι οδεύουμε προς την Α’ Εθνική. Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους το δίκιο μας. Θα τον κυνηγήσω μέχρι να πατήσει “μαύρο” χιόνι», κατέληξε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Πηγή: metrosport.gr