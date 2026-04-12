MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βλάχος: Τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για να παίξουν στην εθνική ομάδα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για να παίξουν στην εθνική ομάδα». Λόγια-μεταξύ άλλων- του ομοσπονδιακού προπονητή, Θοδωρή Βλάχου, στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ , μετά τη νίκη (15-13/11-11/4-2) στα πέναλτι επί της Ισπανίας στον τελευταίο της αγώνα στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 του προκριματικού ομίλου στο World Cup ανδρών στην Αλεξανδρούπολη.

«Η καλή ομάδα είναι εκείνη που καταφέρνει να ξεπερνάει τα προβλήματά της και να μην φαίνεται πως έχει απουσίες» , τόνισε και πρόσθεσε:

«Όλα τα παιδιά έβγαλαν ενέργεια και ποιότητα. Σίγουρα βγάλαμε πολλά συμπεράσματα. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθειά τους. Έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους».

Θοδωρής Βλάχος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ξάνθη: Τσακώθηκαν στο τηλέφωνο, πήγε τον βρήκε και τον τραυμάτισε με μαχαίρι

ΧΑΛΑΡΑ 17 ώρες πριν

Το φυτό που ανθίζει ακόμα και όταν το ξεχνάς -Χρειάζεται ελάχιστη προσοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31 λεπτά πριν

Απρόοπτο σε εκκλησία της Εύβοιας: Έσβησε το Άγιο Φως πριν φτάσει στους πιστούς

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Δεν θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα και αν δεν ήταν κολλητή μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Χανιά: Πασχαλινό γλέντι στο Ενετικό Λιμάνι με σούβλες και θέα τον Φάρο

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Κέρκυρα: Απρόοπτο on air μεταξύ δημάρχου και δημοσιογράφου στην Ανάσταση – “Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;” – Δείτε βίντεο