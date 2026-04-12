Βλάχος: Τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για να παίξουν στην εθνική ομάδα

«Τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για να παίξουν στην εθνική ομάδα». Λόγια-μεταξύ άλλων- του ομοσπονδιακού προπονητή, Θοδωρή Βλάχου, στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ , μετά τη νίκη (15-13/11-11/4-2) στα πέναλτι επί της Ισπανίας στον τελευταίο της αγώνα στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 του προκριματικού ομίλου στο World Cup ανδρών στην Αλεξανδρούπολη.

«Η καλή ομάδα είναι εκείνη που καταφέρνει να ξεπερνάει τα προβλήματά της και να μην φαίνεται πως έχει απουσίες» , τόνισε και πρόσθεσε:

«Όλα τα παιδιά έβγαλαν ενέργεια και ποιότητα. Σίγουρα βγάλαμε πολλά συμπεράσματα. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθειά τους. Έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους».