Βεζένκοφ: Μια μάνα χάνει το παιδί της, μέχρι πότε θα είναι πρόβλημα τι ομάδα είναι ο καθένας

Ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στη δράση και πρωταγωνίστησε στη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα του Πανιωνίου (71-79) για τη GBL. Ο “αστέρας” των Πειραιωτών, μετά τη λήξη του αγώνα, επέλεξε να μιλήσει για την τοξικότητα και την “τρέλα” που επικρατεί στον ελληνικό αθλητισμό.

Με αφορμή τη δολοφονία ενός 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά, ο Σάσα Βεζένκοφ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα προς… πάσα κατεύθυνση.

«Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι στενάχωρα και οφείλουμε από το πόστο που έχει ο καθένας να μιλάει. Μέχρι πότε θα σκοτώνονται άνθρωποι επειδή δεν αρέσει σε κάποιον η ομάδα που υποστηρίζει. Μια μάνα χάνει το παιδί της, περιμένει να γυρίσει και δεν γυρνάει. Μέχρι πότε θα είναι πρόβλημα τι ομάδα είναι ο καθένας. Έχουμε ευθύνη όλοι ο καθένας από τη θέση του να προστατέψει τον αθλητισμό. Δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι, μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό του ποια ομάδα υποστηρίζουν. Δεν είμαι αρμόδιος, έκρινα ότι πρέπει να τα πω. Θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο, αλλά ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Έχουμε 2026 και αυτά γίνονται εδώ και 40 χρόνια. Είναι κρίμα και άδικο», ανέφερε.

Για την επιστροφή του στη δράση μετά από πέντε ματς απουσίας είπε: «Ήταν δύσκολες τρεις εβδομάδες, γιατί ο τραυματισμός στη μέση είναι κάτι που δεν ελέγχεις. Ευχαριστώ το σταφ που με βοήθησε, δεν είμαι στο 100% ακόμη και για να αντέξω θέλει δουλειά. Το θέμα είναι ότι κερδίσαμε. Μένουν δύο μήνες, όχι πάρα πολύ, να τελειώσουμε την κανονική περίοδο στην Ευρωλίγκα και να ετοιμαστούμε για τα playoffs».

Αναφερόμενος στο ανταγωνιστικό πρόσωπο του Πανιωνίου σημείωσε: «Ο Πανιώνιος με την έλευση του νέου προπονητή έχει βελτιωθεί, εμείς είχαμε διαδοχικά παιχνίδια. Αξίζουν μπράβο σε αυτές τις ομάδες που παλεύουν, αυτό κάνει το προϊόν καλύτερο».

Σχετικά με το ματς με τη Φενέρμπαχτσε την Τρίτη είπε: «Παίζουμε με μια πολύ physical ομάδα, με πολύ ξύλο, διαβάζουν πολύ καλά το παιχνίδι και αν δεν είσαι 100% έτοιμος δεν μπορείς να κερδίσεις τη Φενέρ. Θα έχουμε κάποιες απουσίες, όπως και η Φενέρ, αλλά όσοι είμαστε θα δώσουμε το 100% για τη νίκη».

Για το βαρύ πρόγραμμα είπε πως «… είναι δύσκολο, αλλά αυτό μας αρέσει να κάνουμε. Όταν είχαμε λιγότερα παιχνίδια, θέλαμε να παίζουμε περισσότερα. Εμένα μου αρέσουν τα περισσότερα παιχνίδια, σίγουρα για τους προπονητές είναι πιο δύσκολο. Είναι η δουλειά μας και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται».

Τέλος, για την τελική ευθεία της σεζόν και την πληρότητα του Ολυμπιακού είπε: «Όταν είμαστε όλοι υγιείς είναι ένα θέμα για τον προπονητή, κάποιος δεν θα παίξει».