MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το βίντεο του ΑΣ Άρης για τον Άλκη: “Τα χρώματα χωρίζονται μόνο στο πλυντήριο”

|
THESTIVAL TEAM

Ένα βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού ανέβασε ο ΑΣ Άρης, στέλνοντας για άλλη μια φορά μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Το ιδιαίτερο βίντεο ανέβηκε στη σημαδιακή ώρα των 00:19, επισημαίνοντας ότι «Πίσω από τις φανέλες είναι άνθρωποι. Μία πόλη, πολλές ομάδες». «Τα χρώματα χωρίζονται μόνο στο πλυντήριο. Όχι στους δρόμους, όχι στις κερκίδες. Πίσω από τις φανέλες είναι άνθρωποι. Μία πόλη, πολλές ομάδες. Η πόλη ανήκει σε όλους. Για να μην χαθεί ποτέ ξανά ζωή για ένα χρώμα. Για τον Άλκη Καμπανό», αναφέρει χαρακτηριστικά το βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία της Δομής «Εις το όνομα του Άλκη», δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου ο 19χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του. Δεκάδες κεριά και λουλούδια είχαν τοποθετηθεί στο σημείο της τραγωδίας, σε μία συγκινητική εκδήλωση μνήμης, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, παρακολουθώντας συγκινημένοι τη σιωπηλή αυτή πράξη τιμής, μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς θλίψης.

Άλκης Καμπανός ΑΣ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που έκλεψαν μοτοσικλέτα από τη Σταυρούπολη

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα στη Θράκη λόγω κακοκαιρίας

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Άνετη νίκη με τεσσάρα από το ημίχρονο κόντρα στον Πανσερραϊκό, η Τούμπα τίμησε τα επτά αετόπουλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

“Το τσάμπα πέθανε”: Αντιδράσεις με τις δηλώσεις της Αλεξοπούλου από τη ΝΔ για το κόστος στέγασης εκπαιδευτικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μυστήριο με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο Αττικής: Το βίντεο της αρπαγής και ο νεκρός επιχειρηματίας στη Μάνδρα