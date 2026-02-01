Το βίντεο του ΑΣ Άρης για τον Άλκη: “Τα χρώματα χωρίζονται μόνο στο πλυντήριο”

Ένα βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού ανέβασε ο ΑΣ Άρης, στέλνοντας για άλλη μια φορά μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Το ιδιαίτερο βίντεο ανέβηκε στη σημαδιακή ώρα των 00:19, επισημαίνοντας ότι «Πίσω από τις φανέλες είναι άνθρωποι. Μία πόλη, πολλές ομάδες». «Τα χρώματα χωρίζονται μόνο στο πλυντήριο. Όχι στους δρόμους, όχι στις κερκίδες. Πίσω από τις φανέλες είναι άνθρωποι. Μία πόλη, πολλές ομάδες. Η πόλη ανήκει σε όλους. Για να μην χαθεί ποτέ ξανά ζωή για ένα χρώμα. Για τον Άλκη Καμπανό», αναφέρει χαρακτηριστικά το βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία της Δομής «Εις το όνομα του Άλκη», δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου ο 19χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του. Δεκάδες κεριά και λουλούδια είχαν τοποθετηθεί στο σημείο της τραγωδίας, σε μία συγκινητική εκδήλωση μνήμης, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, παρακολουθώντας συγκινημένοι τη σιωπηλή αυτή πράξη τιμής, μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς θλίψης.