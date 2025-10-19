Το τακτικό ρίσκο του Χιμένεθ δεν βγήκε, ο Δώνης γλίτωσε τον Άρη από την ήττα

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι της έβδομης αγωνιστικής της Super League 1 ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» πέταξαν ένα ολόκληρο ημίχρονο, πληρώνοντας τις επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος αιφνιδίασε πολλούς με την επιλογή της αρχικής ενδεκάδας, αφήνοντας εκτός βασικούς παίκτες και ξεκινώντας με τους Ροζ Καντεβέρε και Αλφαρέλα σε σχηματισμό 4-3-1-2. Το εγχείρημα όμως απέτυχε παταγωδώς, με τον Άρη να παρουσιάζεται ασύνδετος, χωρίς πλάνο ανάπτυξης και με εμφανή αδυναμία να κυκλοφορήσει σωστά τη μπάλα.

Με τους χειρότερους οιωνούς άρχισε το ντέρμπι για τον Άρη, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Παναθηναϊκό μόλις στο τρίτο λεπτό. Μετά από λάθος πάσα του Γένσεν, η μπάλα έφτασε στον Καλάμπρια, ο οποίος με τρομερή κάθετη πάσα στην πλάτη του Ροζ έβγαλε τον Σφιντέρσκι απέναντι στον Διούδη, με τον Πολωνό να σκοράρει και να βάζει από πολύ νωρίς σε θέση οδηγού τους «πράσινους». Η φάση ελέγχθηκε μέσω VAR και το γκολ κατακυρώθηκε κανονικά, καθώς ο Πολωνός καλυπτόταν απόλυτα.

Στο 18΄ το «τριφύλλι» απείλησε ξανά, όταν μετά από σέντρα του Τετέ από τα δεξιά, ο Σφιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Διούδη. Πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη με τον Φαντιγκά από καλή θέση να κάνει ένα αδύναμο σουτ με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει την μπάλα στο 28΄.

Στο 39ο λεπτό ο Άρης έχασε τρομερή ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα. Ο Καντεβέρε έπιασε το σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής και ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε σωτήρια με το ένα χέρι.

Η εικόνα του Άρη στο δεύτερο μέρος ήταν τελείως διαφορετική. Ο Χιμένεθ προχώρησε σε τρεις αλλαγές με την έναρξη του ημιχρόνου, περνώντας στο γήπεδο παίκτες με ένταση και ποιότητα στη δημιουργία. Η ομάδα πήρε μέτρα στο γήπεδο, πίεσε, και βρήκε ρυθμό.

Ο Ροζ απείλησε με δυνατό σουτ στο 62’ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 68’ ο Ζαρουρί με σέντρα-σουτ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση καρποφόρησε στο 75’. Ο Γιάννης Γιαννιώτας έκανε ιδανική κίνηση και σέντρα από δεξιά, με τον Χρήστο Δώνη να επιχειρεί σουτ με δύναμη. Ο Ντραγκόφσκι υπέπεσε σε σοβαρό λάθος, χάνοντας τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και επιτρέποντας στον Άρη να ισοφαρίσει. Το γκολ εξετάστηκε από τον VAR, χωρίς παράβαση, και ο πίνακας του σκορ έγραψε 1-1.

Αμέσως μετά το γκολ, ο Γιαννιώτας σήκωσε τη φανέλα και αφιέρωσε τη στιγμή στον νεαρό παίκτη του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη, ο οποίος διαγνώστηκε με εξεργασία στα γεννητικά όργανα και πρόκειται άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η πράξη του συγκίνησε την ποδοσφαιρική κοινότητα και υπογράμμισε το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητισμού.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 1-2, όταν ο Τετέ βγήκε απέναντι στον Διούδη, όμως ο τελευταίος τον νίκησε κατά κράτος.

Οι «πράσινοι» με το αποτέλεσμα αυτό μένουν οκτώ βαθμούς πίσω από την κορυφή με ένα ματς λιγότερο, ενώ ο Άρης έμεινε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι Πρωταθλήματος χωρίς νίκη.

Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης θα ταξιδέψει στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό (26/10, 17:00), ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα AKTOR (26/10, 17:30).

