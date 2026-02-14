Το πάλεψε ο Ηρακλής αλλά ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις

Ο Ηρακλής πάλεψε αλλά δε βρήκε τις λύσεις γνωρίζοντας την ήττα με 70-95 από τον Ολυμπιακό που είχε έναν απίστευτο Φουρνιέ που έκανε ρεκόρ διοργανώσεων με 32 πόντους.

Με πρωταγωνιστές τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του απέναντι στον Ηρακλή και έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 23-11. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και με συνεχόμενα δίποντα στα πρώτα δευτερόλεπτα πήραν προβάδισμα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Ο Φουρνιέ ήταν εξαιρετικός επιθετικά, σκοράροντας τόσο από μέση απόσταση όσο και από τα 6,75 μ., φτάνοντας γρήγορα τους 12 πόντους, ενώ είχε ήδη σημειώσει επτά από τα μέσα της περιόδου. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Βεζένκοβ, που αποτέλεσε τη δεύτερη βασική επιθετική λύση της ομάδας του. Ο Ηρακλής προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ κυρίως με δίποντα και εύστοχες ελεύθερες βολές, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική αποτελεσματικότητα των φιλοξενούμενων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και στα ριμπάουντ, εξασφαλίζοντας δεύτερες επιθέσεις και διατηρώντας τον έλεγχο.

Ο Ηρακλής ανέβασε αισθητά την απόδοσή του στη δεύτερη περίοδο, παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός στην επίθεση και με επιμέρους σκορ 25-19 μείωσε τη διαφορά αλλά ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμα του στο τέλος του ημιχρόνου με 42-36. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι, ενώ σταδιακά άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και από την περιφέρεια. Το πρώτο τους τρίποντο μετά από 10 άστοχες προσπάθειες έδωσε ώθηση, ενώ λίγο αργότερα ένα ακόμη τρίποντο μείωσε τη διαφορά ακόμη και στους πέντε πόντους, βάζοντας πίεση στους «ερυθρόλευκους». Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και έβγαλαν ενέργεια στην άμυνα, με χαρακτηριστική φάση το κλέψιμο και το καλάθι στον αιφνιδιασμό που έφερε το παιχνίδι σε απόσταση δύο κατοχών. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, είχε ξανά τις απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία. Ο Εβάν Φουρνιέ συνέχισε να αποτελεί την κύρια επιθετική απειλή και μάλιστα μπήκε στο παρκέ για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου, σκοράροντας και φτάνοντας τους 14 πόντους. Σημαντική ήταν και η προσφορά του Άλεκ Πίτερς, που πρόσθεσε 12 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να διατηρήσει το προβάδισμα. Συνολικά, ο Ηρακλής κυριάρχησε στο δεύτερο δεκάλεπτο και έδειξε σημάδια αντίδρασης, όμως ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά έξι πόντων (42-36).

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ξανά στροφές στην τρίτη περίοδο και με επιμέρους 32-20 απέναντι στον Ηρακλή εκτόξευσε τη διαφορά και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +18 (74-56), βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη. Παρά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα των γηπεδούχων με τρίποντο στην πρώτη επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν άμεσα και πήραν τον πλήρη έλεγχο. Με συνεχόμενα καλάθια από την περιφέρεια και κυριαρχία στα ριμπάουντ, όχι μόνο διατήρησαν το προβάδισμα, αλλά το αύξησαν σταδιακά, μην επιτρέποντας στον Ηρακλή να πλησιάσει ουσιαστικά στο σκορ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μία φορά ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Γάλλος πέτυχε 12 πόντους μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά στην τρίτη περίοδο και έφτασε συνολικά τους 28 πόντους, σημειώνοντας την κορυφαία επιθετική του επίδοση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με σημαντικό προβάδισμα και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, βρίσκοντας λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Καθοριστικός ήταν για ακόμη ενα δεκάλεπτο ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος με 2/2 βολές έφτασε τους 32 πόντους, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ηρακλής προσπάθησε να μειώσει με προσπάθειες κοντά στο καλάθι και πόντους από τη γραμμή των βολών, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά. Παράλληλα, αντιμετώπισε και προβλήματα με φάουλ καθώς ο Σίλας αποβλήθηκε με πέντε φάουλ περίπου τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθειά του.

Πηγή: metrosport.gr