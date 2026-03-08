Το καλάθι του Έντλερ Ντέιβις που έσπασε την κατάρα 21 χρόνων για τον Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό – Δείτε το βίντεο

Ο Ηρακλής έγραψε ιστορία, νικώντας τον Παναθηναϊκό στην Basket League μετά από 21 χρόνια.

Ο Γηραιός επικράτησε 76-74 και ανάγκασε τους πράσινους στην 4η φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα και τους απομάκρυναν από τον Ολυμπιακό.

Ήρωας του ματς ο Έντλερ Ντέιβις, o οποίος πέτυχε λέι απ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού για το τελικό σκορ και την ιστορική νίκη του Ηρακλή ύστερα από 21 χρόνια.

Δείτε το βίντεο

Ο Αμερικανός υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2025 στον Γηραιό από την ομάδα του Αμβούργου και όλοι οι φίλαθλοι ονειρεύονταν να ζήσουν από τα… χεράκια του τέτοιες αξέχαστες στιγμές.