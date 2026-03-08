MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το καλάθι του Έντλερ Ντέιβις που έσπασε την κατάρα 21 χρόνων για τον Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ηρακλής έγραψε ιστορία, νικώντας τον Παναθηναϊκό στην Basket League μετά από 21 χρόνια.

Ο Γηραιός επικράτησε 76-74 και ανάγκασε τους πράσινους στην 4η φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα και τους απομάκρυναν από τον Ολυμπιακό.

Ήρωας του ματς ο Έντλερ Ντέιβις, o οποίος πέτυχε λέι απ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού για το τελικό σκορ και την ιστορική νίκη του Ηρακλή ύστερα από 21 χρόνια.

Δείτε το βίντεο

Ο Αμερικανός υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2025 στον Γηραιό από την ομάδα του Αμβούργου και όλοι οι φίλαθλοι ονειρεύονταν να ζήσουν από τα… χεράκια του τέτοιες αξέχαστες στιγμές.

ΚΑΕ Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράν: Επικρίσεις κατά του προέδρου Πεζεσκιάν για τη συγγνώμη που ζήτησε από τις γειτονικές χώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συνελήφθη 51χρονος για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο στο Άρης-Ατρόμητος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 100-73: Ο Δικέφαλος κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Θ. Καράογλου: Θα είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας το 2028

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Μουσική παράσταση “Στης Γυναίκας τα Μάτια” σήμερα στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας