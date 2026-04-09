Το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου παίρνει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας, ανακοίνωσε ότι το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα μετονομαστεί σε «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου» ως φόρος τιμής στον εμβληματικό Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός εσωτερικών της χώρας, Καταλίν Πρεντόιου, το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου παίρνει το όνομα του εκλιπόντος, η προσφορά του οποίου έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και πλέον θα λέγεται «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου».

Στις 23 Ιανουαρίου, ο Λουτσέσκου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με καρδιολογικό πρόβλημα, ενώ στις 3 Απριλίου υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο 80χρονος τεχνικός ταλαιπωρήθηκε μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Λίγο πριν καταλήξει, υπέστη νέα ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή.

Η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου και χθες πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών», όπως και η οικογένειά του.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (11/04).