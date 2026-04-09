Το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου παίρνει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας, ανακοίνωσε ότι το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα μετονομαστεί σε «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου» ως φόρος τιμής στον εμβληματικό Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός εσωτερικών της χώρας, Καταλίν Πρεντόιου, το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου παίρνει το όνομα του εκλιπόντος, η προσφορά του οποίου έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και πλέον θα λέγεται «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου».

Στις 23 Ιανουαρίου, ο Λουτσέσκου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με καρδιολογικό πρόβλημα, ενώ στις 3 Απριλίου υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο 80χρονος τεχνικός ταλαιπωρήθηκε μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Λίγο πριν καταλήξει, υπέστη νέα ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή.

Η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου και χθες πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών», όπως και η οικογένειά του.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (11/04).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Χανιά: Απολογείται αύριο ο δάσκαλος κιθάρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης μαθήτριάς του

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Guardian: Ο μεγαλύτερος χαμένος του πολέμου είναι ο Νετανιάχου, ρίσκαρε τα πάντα και απέτυχε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πότε και με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς του Europe Cup

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ο Πιτ Χέγκσεθ μαλώνει δημοσιογράφο του NBC σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο: “Γιατί είστε τόσο αγενής;”

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 18 ώρες πριν

Ο κανόνας των 2 λεπτών – Τι πρέπει να κάνεις κάθε ημέρα για να μην κάψεις τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Λίβανος: Βομβαρδισμός κτιρίου στη Βηρυτό, η Χεζμπολάχ υπόσχεται πως θα ανταποδώσει το μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός