Τι ώρα και σε ποια κανάλια θα δούμε απόψε τα ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και Ολυμπιακός – Άρης στο ποδόσφαιρο

Ημέρα ντέρμπι είναι η σημερινή για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τους κιτρινόμαυρους να δίνουν σήμερα δύο σπουδαίες αναμετρήσεις.

Στις 18:15, η ομάδα μπάσκετ του Άρη υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο “Παλέ” για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο ενώ παρών θα είναι και ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα πάρει μια πρώτη γεύση από το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Στις 20:00 η ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για την 9η αγωνιστική της Super League. Το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

18:15 Άρης – ΠΑΟΚ: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

20:00 Ολυμπιακός – Άρης: COSMOTE SPORT 1 HD