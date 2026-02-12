MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρίαμβος Σάκκαρη, νίκησε με ανατροπή τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στα ημιτελικά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη (Νο. 52 στον κόσμο) στο 1000άρι Qatar Open, νίκησε με ανατροπή, 2-6, 6-4,7-5 τη Νατάλια Σβιάτεκ (Νο2 2 στον κόσμο) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.
Μάλιστα αυτή η μεγάλη νίκη της ήταν η πρώτη επί της πρωταθλήτριας από την Πολωνία από το 2021, έχοντας χάσει τέσσερα παιχνίδια στη σειρά χωρίς να πάρει σετ.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε 2-1, αλλά στη συνέχεια η Σβιάτεκ κυριάρχησε, πήρε πέντε διαδοχικά γκέιμ και κέρδισε το σετ με 6-2. Η Ελληνίδα τενίστρια όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, έκανε το πρώτο της break στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα 3-0 και 4-1 στο δεύτερο σετ. Η Πολωνή αντέδρασε με σερί 3-0, ισοφάρισε 4-4 και είχε δύο break points για να περάσει μπροστά, όμως η Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα και, όχι απλά κράτησε το σερβίς της, αλλά προηγήθηκε στο επόμενο γκέιμ 0-40 και, στη δεύτερη ευκαιρία της, «έκλεισε» το σετ με 6-4.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε νωρίς break στο τρίτο και αποφασιστικό σετ και προηγήθηκε 3-1, με τη Σβιάτεκ να «απαντά» άμεσα, αλλά τη Σάκκαρη να «σπάει» εκ νέου το σερβίς της αντιπάλου της και να σώζει δύο break points για να φτάσει στο 5-2. Η Πολωνή μείωσε, έφτασε σε break point και αρχικά φάνηκε να κερδίζει τον κρίσιμο πόντο, αλλά το challenge της Σάκκαρη ήταν επιτυχημένο. Τελικά, στην τρίτη ευκαιρία της η Σβιάτεκ πήρε το γκέιμ και πήγε στο σερβίς για να μείνει στο παιχνίδι. Η Ελληνίδα έφτασε σε ματς-μπολ (30-40), η επικεφαλής του ταμπλό αντέδρασε με άσο και τελικά κέρδισε το γκέιμ και ισοφάρισε 5-5.

Στο σερβίς η ελληνίδα πρωταθλήτρια μπόρεσε να κάψει την αντίσταση που προέβαλε η Σβιάτεκ, να πάρει το game, το σετ και το παιχνίδι

Στα ημτελικά θα αντιμετωπίσει Μούχοβα ή Καλίνσκαγια.

Μαρία Σάκκαρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στην Έρευνα, την Καινοτομία, στα συστήματα πιστοποίησης

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Δημήτρης Ουγγαρέζος για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Έχει τσαντιστεί και δεν μου απαντάει

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράκ: Εκατοντάδες αλλοδαποί, μέλη του Ισλαμικού Κράτους, έχουν μεταφερθεί από τη Συρία σε ιρακινές φυλακές

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα εκτεταμένα επεισόδια

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Eurovision: Αυτά είναι τα πρώτα επτά τραγούδια που περνάνε στον μεγάλο ελληνικό τελικό

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Πέθανε στα 48 του ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο πρωταγωνιστής της σειράς “Dawson’s Creek” – Έδινε μάχη με τον καρκίνο