Θεσσαλονίκη: Θερμή υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου – Δείτε βίντεο και φωτο

Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/12), την Ολυμπιακή Φλόγα της Λαμπαδηδρομίας των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026», σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Νέα Παραλία.

Πλήθος Θεσσαλονικέων παρακολούθησε τη λαμπαδηδρομία κατά την είσοδο της στην πόλη, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης έως τις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου.

Η είσοδος της φλόγας στον Δήμο Θεσσαλονίκης έγινε από την οδό Διαγόρα στην Άνω Τούμπα και δια μέσου των οδών Γρ. Λαμπράκη – Αγ. Δημητρίου, κατευθύνθηκε προς το Ολυμπιακό Μουσείο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Νέα παραλία και συγκεκριμένα προς τις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου περνώντας από τους δρόμους: 3ης Σεπτεμβρίου – Εγνατία Δεξιά καθ΄ όλο το μήκος της – Δωδεκανήσου – Σαλαμίνος – Ναυάρχου Κουντουριώτη – Λ. Νίκης – 30ης Οκτωβρίου – Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου – Ομπρέλες Ζογγολόπουλου.

Η αφή του Βωμού πραγματοποιήθηκε από την λαμπαδηδρόμο Ελένη Σπυροπούλου, Πρωταθλήτρια Χιονοδρομίας.

Ακολούθησε η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου και των Εθνικών Υμων Ιταλίας και Ελλάδας από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε σε δήλωση του πως «η Ολυμπιακή Φλόγα συνεχίζει το ταξίδι της. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε λίγες ημέρες πριν από την Αρχαία Ολυμπία και θα καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο την Πέμπτη για να πάρει τον μεγάλο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες». Και πρόσθεσε: «Σήμερα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η Ολυμπιακή Φλόγα που σηματοδοτεί με τόσα πολλά πράγματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με τις ολυμπιακές αξίες όπως η ειρήνη, η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη, η αριστεία, όλα αυτά που είναι ζητούμενα σε έναν δύσκολο κόσμο».

«Την υποδεχόμαστε και θα τη συνοδεύσουμε νοερά στο μεγάλο ταξίδι προς την Κορτίνα όπου θα γίνουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες», κατέληξε ο κ. Αγγελούδης.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026» Elisa Santoni ανέφερε πως είναι «συγκινημένη και συναισθηματικά φορτισμένη» ως μέλος της ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής. «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ στενά συνδεδεμένη με την Ελλάδα γιατί σ αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής κατέκτησα το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004. Άρα η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερο συμβολισμό και σημασία για εμένα και περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσω το ταξίδι για τη διανομή της φλόγας μέχρι την Πέμπτη που θα επιστρέψει στην Ιταλία», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας τόνισε ότι «για μας είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη» και συμπλήρωσε πως «διανύουμε την πέμπτη ημέρα της λαμπαδηδρομίας και έχουν μείνει άλλες τρεις ημέρες. Στις 4 Δεκεμβρίου θα είμαστε στην Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθεί η αφή της φλόγας».

«Τα συναισθήματα και η χαρά που παίρνουμε από τον κόσμο είναι τεράστια. Μας γεμίζουν με δύναμη και συγκίνηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τις ολυμπιακές αξίες» δήλωσε ακόμα ο κ. Τόκας ενώ πρόσθεσε πως:

«Αναμένουμε οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες στο Μιλάνο να είναι πάρα πολύ επιτυχείς λόγω του ότι έχουν αναλάβει η φίλοι μας οι Ιταλοί οι οποίοι σε αυτό το κομμάτι έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και εμπειρία».

Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας ανέφερε σε δήλωση του: «Στον τόπο μας γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τον Ολυμπιακό Θεσμό και το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων». Και πρόσθεσε πως «Εμείς με χαρά υποδεχόμαστε τη φλόγα. Ευχόμαστε οι φετινοί αγώνες που γίνονται σε μια ταραγμένη περίοδο με πολλές ταραχές και πολιτικές αναμετρήσεις να στείλει το μήνυμα να επικρατήσει επιτέλους η ειρήνη».

Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή δώρων από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης και την εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026» Elisa Santoni.

Στο τέλος σύλλογοι χόρεψαν παραδοσιακούς χώρους.

Η αναχώρηση της Φλόγας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 09.00 π.μ. με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Πρώτη λαμπαδιοδρομος στην αναχώρηση θα είναι η Ευαγγελία Ψάρα, ελληνίδα τοξοβόλος.

Έπειτα, η ολυμπιακή φλόγα θα ταξιδέψει στην Ελασσόνα, στην Πορταριά Πηλίου και στη Λαμία. Την Τετάρτη 3 του μηνός από τη Λαμία θα περάσει στην Αράχωβα, Λιβαδειά, Κηφισιά, Μαρούσι, ΕΟΕ, Περιστέρι, Αιγάλεω, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Ακρόπολη. Και την τελευταία ημέρα, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου θα φτάσει στην πλατεία Συντάγματος , θα συνεχίσει στη μητρόπολη Αθηνών, στο δημαρχείο Αθηνών, στην πλατεία Ομονοίας, στην Παλαιά Βουλή, στην Ακαδημία, στο Πανεπιστήμιο, στο Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο στο Πεδίο του Άρεως, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Εθνική Πινακοθήκη με τελικό σταθμό το Παναθηναϊκό Στάδιο απ’ όπου η αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 θα αναχωρήσει για την Ιταλία.