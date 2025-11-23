Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο 1ο Thessaloniki City Marathon – Μεγάλος νικητής ο Στέλιος Στυλιανάκης – Δείτε βίντεο και φωτο

Ο Στέλιος Στυλιανάκης είναι ο μεγάλος νικητής του 1ου Thessaloniki City Marathon που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (23/11) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Στέλιος Στυλιανάκης ανέφερε σε δήλωση του ότι ήταν μια «ωραία και ενδιαφέρουσα διαδρομή» και πως την γνωρίζει καθώς είναι από τη Θεσσαλονίκη. «Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Είναι πολύ ωραίο να τρέχεις δίπλα από τη θάλασσα. Η οργάνωση ήταν πολύ καλή. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας», κατέληξε.

Δεύτερος τερμάτισε ο Ηλίας Καμπαρέλης και τρίτος ο Ευάγγελος Σγουρομάλλης.

Μετά την απονομή των μεταλλίων στους νικητές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε πως: «Με τους αθλητές και με όλους εσάς γράψαμε μια πρώτη σελίδα σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός που ήρθε για να μείνει στην πόλη μας. Μιλάμε για τον 1ο City Marathon, τον πρώτο μαραθώνιο πόλης. Σας ευχαριστούμε όλους».



Η εκκίνηση για τον 1ο Thessaloniki City Marathon, δόθηκε στις 8.00 στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και, συγκεκριμένα, στις Ομπρέλες του Ζογγοπούλου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 1.200 δρομείς από τριάντα χώρες συμμετείχαν στον μαραθώνιο.

Παράλληλα με το 1ο Thessaloniki City Marathon διοργανώνεται και το 8ο Olympic Day Run, ο μοναδικός αγώνας δρόμου με την υπογραφή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που επιχειρεί να επικοινωνήσει διεθνώς την Ελλάδα ως γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η διαδρομή ξεκινούσε από τις ομπρέλες του Ζογγολοπουλου και έφτανε μέχρι την Καλαμαριά και τερμάτιζε πάλι στις ομπρέλες.

Το φετινό δρομικό πρόγραμμα προσφέρει πέντε συναρπαστικές διαδρομές — Μαραθώνιο, Ημιμαραθώνιο, 10Κ, 5Κ και 1,5Κ, πιστοποιημένες από την Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) — χαρίζοντας μια μοναδική δρομική εμπειρία.

Η διοργάνωση αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα της πόλης (παραθαλάσσια διαδρομή & πλήθος πολιτιστικών τοπόσημων) για να δημιουργήσει μια ελκυστική δρομική και παράλληλα τουριστική εμπειρία, που θα προβάλλει την Ολυμπιακή πόλη διεθνώς, ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.