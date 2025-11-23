Θεσσαλονίκη: Πλημμύρισε από δρομείς το κέντρο της πόλης για το 1ο Thessaloniki City Marathon – Δείτε βίντεο

Δρομείς κάθε ηλικίας έχουν πλημμυρίσει από νωρίς το πρωί το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 1ου Thessaloniki City Marathon και το 8ου Olympic Day Run που πραγματοποιούνται σήμερα στην πόλη.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών φόρεσαν τα αθλητικά τους και γέμισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας στους αγώνες δρόμου που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δύο διοργανώσεων.

Σημειώνεται πως λόγω των αγώνων δρόμων έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κυκλοφορία έχει απαγορευτεί σε πολλούς κεντρικούς δρόμους.

Ο αγώνας Μαραθωνίου Δρόμου με αφετηρία και τερματισμό επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του γλυπτού «ΟΜΠΡΕΛΕΣ» ξεκίνησε στις 7:45, ενώ την ίδια ώρα ήταν και η εκκίνηση του αγώνα Ημιμαραθωνίου Δρόμου στο ίδιο σημείο.

Επιπλέον, ο αγώνας Δρόμου 10.000μ. θα ξεκινήσει στις 9:45, ο αγώνας Δρόμου 5.000μ. στις 12:30 και ο αγώνας Δρόμου και Δυναμικού Βαδίσματος 1.500μ. στις 11:30.

Το φετινό δρομικό πρόγραμμα προσφέρει πέντε συναρπαστικές διαδρομές — Μαραθώνιο, Ημιμαραθώνιο, 10Κ, 5Κ και 1,5Κ, πιστοποιημένες από την Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) — χαρίζοντας μια μοναδική δρομική εμπειρία.

Η διοργάνωση αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα της πόλης (παραθαλάσσια διαδρομή & πλήθος πολιτιστικών τοπόσημων) για να δημιουργήσει μια ελκυστική δρομική και παράλληλα τουριστική εμπειρία, που θα προβάλλει την Ολυμπιακή πόλη διεθνώς, ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.

Οι αγώνες πραγματοποιούνται με τη θεσμική υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του ΔΚΟ OLYMPiA, ενώ τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, λόγω της διεξαγωγής του 8ου OLYMPIC DAY RUN 2025 και του 1ου CITY THESSALONIKI MARATHON αγώνων δρόμου Μαραθωνίου/Ημιμαραθωνίου/10 χλμ. /5 χλμ. /1,5 χλμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:

Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Αγίας Τριάδος έως την οδό Γεωργίου Παπανδρέου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την οδό Αγίας Τριάδος (κατά τις ώρες 03.00΄ – 14.30΄)

Μαρία Κάλλας (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄)

Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.00΄)

Τσιμισκή (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)

Πολυτεχνείου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)

26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)

Καρατάσου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Ναυάρχου Κουντουριώτου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)

30ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 03.00΄- 14.30΄)

Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄)

Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.