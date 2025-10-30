Τεντόγλου: Ο πρώτος Έλληνας που έχει θέση στο Ultimate Championship

Η νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου το World Athletics Ultimate Championship έρχεται μέσα στο 2026, με τη Βουδαπέστη να φιλοξενεί την πρώτη έκδοσή του το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των κορυφαίων, που θα έχει συνολικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με τους νικητές και τις νικήτριες ανά αγώνισμα να λαμβάνουν από 150.000 δολάρια.

Η World Athletics ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) τα κριτήρια πρόκρισης στη διοργάνωση και με βάση τα σημερινά δεδομένα ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του από τη νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Επίσης, την πρόκριση για το μήκος έχει πάρει και ο Ματία Φουρλάνι από τη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Από εκεί και πέρα ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσουν στη διάρκεια της σεζόν την πρόκρισή τους, είτε από το Diamond League, είτε μέσα στη θέση τους στο ranking.

Τα κριτήρια πρόκρισης

-1η θέση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024

-1η θέση από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο το 2025

-Νίκη στον τελικό του Diamond League το 2026 στις Βρυξέλλες

-Από τη θέση στο παγκόσμιο ranking από 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως 1 Σεπτεμβρίου 2026

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν προκριθεί

Άνδρες

100μ.

Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ομπλίκουε Σέβιλ (Τζαμάικα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

200μ.

Λέτσιο Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) Ολυμπιονίκης 2024

Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

400μ.

Κουίνσι Χολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Κόλεν Κεμπινατσίπι (Μποτσουάνα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

800μ.

Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024

Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

1.500μ.

Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ισαάκ Ναντέρ (Πορτογαλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

5.000μ.

Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) Ολυμπιονίκης 2024

Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

110μ. εμπ.

Γκραντ Χόλογουεϊ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Κόρντελ Τιντς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

400μ. εμπ.

Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Επί κοντώ

Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Ολυμπιονίκης 2024

Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Ύψος

Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Ολυμπιονίκης 2024

Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Μήκος

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) Ολυμπιονίκης 2024

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Σφυροβολία

Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Ολυμπιονίκης 2024

Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

Ακοντισμός

Αρσάντ Ναντίμ (Πακιστάν) Ολυμπιονίκης 2024

Κέσορν Γουόλκοτ ( Τρινιντάντ και Τομπάγκο) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025

The road to the #WorldAthleticsUltimate has started 🚀



Only the best will earn a place in Budapest next September.



Explore the qualification criteria 👉🏼 https://t.co/n9fVojnXKA pic.twitter.com/haGds3ge5R — Ultimate Athletics Championship (@WAultimateChamp) October 30, 2025

Γυναίκες

100μ.

Τζούλιεν Άλφρεντ (Aγία Λουκία) Ολυμπιονίκης 2024

Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

200μ.

Γκάμπι Τόμας (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

400μ.

Μαριλέιντι Παουλίνο (Δομινικανή Δημοκρατία) Ολυμπιονίκης 2024

Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

800μ.

Κέλι Χότζγκινσον (Μ. Βρετανία) Ολυμπιονίκης 2024

Λίλιαν Οντίρα (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

1.500μ.

Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024

Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

5.000μ.

Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024

Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

100μ. εμπ.

Μάσαϊ Ράσελ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Ντιτατζί Καμπούντζι (Ελβετία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

400μ. εμπ.

Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Φέμκε Μπολ (Ολλανδία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Επί κοντώ

Νίνα Κένεντι (Αυστραλία) Ολυμπιονίκης 2024

Κέιτι Μουν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Ύψος

Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) Ολυμπιονίκης 2024

Νίκολα Ολισλάγκερς (Αυστραλία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Μήκος

Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024

Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Τριπλούν

Τέα ΛαΦόντ (Δομινίκα) Ολυμπιονίκης 2024

Λεϊάνις Πέρεζ (Κούβα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025

Ακοντισμός

Χαρούκα Κιταγκούτσι (Ιαπωνία)

Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ)

Πηγή:www.gazzetta.gr