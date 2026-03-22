Τεντόγλου: Έβγαλα αντίδραση στο τελευταίο άλμα, αλλά δεν ήταν όσο μεγάλο θα έπρεπε

Ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά την έκτη θέση στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, τόνισε ότι οι προσπάθειές του ήταν καλές, αλλά το πρόβλημα εντοπίστηκε στο πάτημα, ενώ σημείωσε ότι είχε μία μικρή ενόχληση στο πόδι.

Παρά την απογοήτευση, ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει δυνατός για τη συνέχεια της σεζόν.

«Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημα μου. Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές και ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω.

Είχα και μια μικρή ενόχληση στο πόδι, στο σημείο που με πόνεσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια.

Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά και η προπόνηση έχει πάει πολύ καλά.

Στο τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε», είπε ο αθλητής στη μικτή ζώνη μετά το τέλος του αγώνα.

Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Λέσβος: Με προσωπικό ασφαλείας οι Δήμοι του νησιού την Δευτέρα λόγω του αφθώδους πυρετού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πρώτος, αήττητος και καλύτερος ο Ηρακλής – Κέρδισε με σκορ 3-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Μπάμπης Λαζαρίδης: Σοκαρίστηκα με τη μητέρα μου, δεν περίμενα να τα πει όλα αυτά

ΠΑΙΔΕΙΑ 16 ώρες πριν

Κατασκήνωση για παιδιά με διαβήτη – Μια εμπειρία ζωής με 30 χρόνια ιστορίας σε συνεργασία της Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ με τη ΧΑΝΘ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ένταση πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ με τον πρόεδρο της ομάδας του: Κλειδώθηκαν σε γραφείο και τον απέλυσε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ραφήνα: Ατύχημα σε πλοίο με 673 επιβάτες, κόπηκε ο κάβος, τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος