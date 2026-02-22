MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Χιμένεθ από τον Άρη μετά τη νέα απώλεια βαθμών

Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογούνται στον Άρη, καθώς το 1-1 απέναντι στην Κηφισιά αποδείχθηκε καθοριστικό για το μέλλον του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων», παρά τη στήριξη στο πρόσωπο του το προηγούμενο διάστημα.

Η νέα εντός έδρας γκέλα – η όγδοη σε 11 παιχνίδια στο «Κλεάνθης Βικελίδης» – λειτούργησε ως καταλύτης και ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής για τις διαδοχικές προβληματικές εμφανίσεις του Άρη. Η εικόνα της ομάδας για ακόμη ένα ματς προβλημάτισε έντονα, παρά το γεγονός ότι ο Χιμένεθ… είδε με βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο ματς, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, σε μια προσπάθεια να αλλάξει άμεσα το κλίμα και να αποφευχθεί ο οριστικός εκτροχιασμός από τον στόχο της 5ης θέσης, που πλέον δεν φαντάζει τόσο εφικτός.

Στη διοίκηση θεωρούν πως η ομάδα χρειάζεται ένα ισχυρό ταρακούνημα ενόψει της τελικής ευθείας, με την απομάκρυνση του Ισπανού τεχνικού να μοιάζει πλέον ειλημμένη απόφαση. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται στις ΗΠΑ, ωστόσο είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Ρούμπεν Ρέγες για τις επόμενες κινήσεις. Η επιστροφή του Καρυπίδη – σήμερα- στην Ελλάδα αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες, με τις ανακοινώσεις για τον διάδοχο να θεωρούνται θέμα χρόνου.

