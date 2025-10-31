MENOY

Super League: Το γκολ του Γιακουμάκη ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 8ης αγωνιστικής

Φωτογραφία: Intime
Το τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Βόλο αναδείχτηκε το κορυφαίο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο Πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα του Χουάν Φεράντο. Το γκολ του Έλληνα φορ ψηφίστηκε σχεδόν από το 50% του κόσμου που συμμετείχε, ως το κορυφαίο τέρμα της περασμένης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1/ Γ. Γιακουμάκης 49,45%

2/ Π. Μπαγκαλιάνης 34,40%

3/ Σ. Κοντούρης 13,50%

4/ Χ. Πόμπο 1,87%

5/ Ο. Οζέγκοβιτς 0,78%

