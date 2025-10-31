Super League: Το γκολ του Γιακουμάκη ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 8ης αγωνιστικής

Το τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Βόλο αναδείχτηκε το κορυφαίο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο Πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα του Χουάν Φεράντο. Το γκολ του Έλληνα φορ ψηφίστηκε σχεδόν από το 50% του κόσμου που συμμετείχε, ως το κορυφαίο τέρμα της περασμένης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1/ Γ. Γιακουμάκης 49,45%

2/ Π. Μπαγκαλιάνης 34,40%

3/ Σ. Κοντούρης 13,50%

4/ Χ. Πόμπο 1,87%

5/ Ο. Οζέγκοβιτς 0,78%