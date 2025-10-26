MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Τι ώρα και σε ποια κανάλια θα δούμε το Λεβαδειακός – Άρης, το Βόλος – ΠΑΟΚ και το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στις 17:00 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά με τους παίκτες του Χιμένεθ να θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να πλησιάσουν περισσότερο τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Μισή ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης με τον Ράφα Μπενίτεφ να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο του “τριφυλλιού”. Οι πράσινοι” θέλουν τη νίκη ώστε να μην χάσουν κι άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Στις 19:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε εκτός έδρας τον Βόλο θέλοντας να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα, μετά και τον θρίαμβρο στη Γαλλία επί της Λιλ.

Στις 21:00, Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρώνται στο “Γ. Καραϊσκάκης” στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη συντριβή με 6-1 από την Μπαρτσελόνα για το Champions League ενώ η ΑΕΚ από την επιβλητική νίκη με 6-0 επί της Αμπερντίν για το Conference.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

17:00 Λεβαδειακός – Άρης – Novasports 2

17:30: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης – COSMOTE SPORT 1 HD

19:30: Βόλος – ΠΑΟΚ – Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ – COSMOTE SPORT 1 HD

Super League Άρης ΠΑΟΚ

