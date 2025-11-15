Super League 2: Ο ΠΑΟΚ Β’ ηττήθηκε με το εκκωφαντικό… 1-6 από τη Νίκη Βόλου

Ο ΠΑΟΚ Β΄ κατέβηκε με μισή ομάδα (είχε εννιά απουσίες και θα μπορούσε να ζητήσει αναβολή όπως έκανε και η αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού) και υπέστη ντροπιαστική εντός έδρας ήττα από τη Νίκη Βόλου με σκορ 1-6, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Βόρειου ομίλου της Super League 2.

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πέτυχε μία ακόμα εντυπωσιακή νίκη στο Πρωτάθλημα που τη φέρνει με αγώνα παραπάνω στην κορυφή.

Οι Θεσσαλοί μπήκαν αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Μόλις στο τρίτο λεπτό ο Λώλης βρήκε δίχτυα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια άνετη επικράτηση.

Δώδεκα λεπτά αργότερα, ο Λουκίνας εκμεταλλεύτηκε άψογα την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, γράφοντας το 0-2 και βάζοντας από νωρίς γερά θεμέλια για το «διπλό».

Στο 25΄, ο Βουτσάς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της Νίκης Βόλου στο πρώτο μισό.

Παρά το ασφαλές προβάδισμα, η Νίκη Βόλου συνέχισε με την ίδια ένταση και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 67΄, ο Γιακουμάκης σημείωσε το τέταρτο τέρμα της ομάδας του, ενώ έξι λεπτά αργότερα, ο Τσέλιος έγραψε το 0-5.

Στο 76΄ ήταν σειρά του Απόστολου Βέλλιου να βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ των φιλοξενούμενων.

Το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ Β΄ ήταν να μειώσει σε 1-6 με τον Χατσίδη στο 81΄.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ Β΄ (Πονζ): Νικολακούλης, Κιτσάκης (63′ Ίκομπονγκ), Πασαχίδης, Λούκας, Κωττάς, Καλόγηρος (72′ Αλμασίδης), Τσοπούρογλου, Αδάμ (46′ Χατσίδης), Κανίς (63′ Τσιφούτης), Μπάλντε, Γκιτέρσος (77′ Καλαϊτσίδης).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Βουτσάς, Σίλβα (72′ Μπαριέντος), Στοΐλκοβιτς (64′ Α. Τσέλιος), Γιακουμάκης (72′ Βέλλιος), Λώλης (76′ Βοντχάνελ), Λουκίνας (76′ Αρίας).

Πηγή: metrosport.gr