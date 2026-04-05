Super League 2: Μακεδονικός και ΠΑΣ Γιάννινα ήρθαν ισόπαλοι και υποβιβάστηκαν στη Γ’ Εθνική

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήρθε ισόπαλος με 2-2 κόντρα στον Μακεδονικό στην 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League 2 και υποβιβάστηκαν μαζί στη Γ’ Εθνική.

Ένα θαύμα έψαχναν οι ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός για να καταφέρουν να παραμείνουν στην Super League 2 και με την ισοπαλία στους Ζωσιμάδες, ο υποβιβασμός ήρθε ακόμα πιο γρήγορα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Νίκου στο 31′ και ο Καντάβ στο 50′ έκανε το 0-2 στα Ιωάννινα. Οι Κασέμι και Πρεκατές ισοφάρισαν σε 2-2 για να διαμορφώσουν το τελικό σκορ που οδήγησε τον ιστορικό ΠΑΣ και τον Μακεδονικό στη τρίτη εθνική κατηγορία.

Η Καβάλα κέρδισε 2-1 τον ΠΑΟΚ Β’ και διατήρησε τις ελπίδες για την παραμονή, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης διέλυσε 3-0 τον Καμπανιακό και τον έστειλε ακόμα πιο κοντά στον υποβιβασμό.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των playouts

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 2-1
Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 3-0
ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 2-2

Η βαθμολογία των πλέι άουτ στον Β’ όμιλο

ΠΑΟΚ Β’ 24
Νέστος Χρυσούπολης 23
Καβάλα 20
Καμπανιακός 13
ΠΑΣ Γιάννινα 10
Μακεδονικός 8

Η επόμενη αγωνιστική

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης
Καμπανιακός – Καβάλα
ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος κόσμου σε φεστιβάλ – Τουλάχιστον 13 τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Στο ΑΧΕΠΑ σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Αγγελοχώρι – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πειραιάς: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο – Χειρουργήθηκε στο κεφάλι

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Λίνα Σακκά: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Οκτώ άτομα έχασαν τον προσανατολισμό τους στο φαράγγι της Αγάλης στην Εύβοια, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΖΩΔΙΑ 5 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν τύχη και ευημερία – “Βλέπετε το μέλλον με ελπίδα, τίποτα δεν σας πτοεί”