Super 3: Ο Άρης είναι τεράστιο σωματείο και δεν εκβιάζεται, ο λαός του θα τον προστατεύσει

Σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία είχε μετά τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ο Άρης, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 3-1 στη Λεωφόρο. Στον απόηχο του χθεσινού παιχνιδιού ο Super 3 εξέδωσε ανακοίνωση με βέλη προς πάσα κατεύθυνση, ενώ τονίζει πως “ο λαός του Άρη θα προστατεύσει τον σύλλογο από το άρρωστο μυαλό σας”.

“Όσο κάποιοι επιχειρούν να λειτουργήσουν εις βάρος αυτού του τεράστιου σωματείου, τόσο περισσότερο θα μας βρίσκουν απέναντι και ακόμη πιο δυνατούς. Όποια κι αν είναι η επόμενη μέρα, όποιοι κι αν βρεθούν μπροστά, θα βρουν απέναντι τους έναν λαό συσπειρωμένο, απαιτητικό και έτοιμο να προστατεύσει το σύλλογο από κάθε εξωτερική ή εσωτερική πίεση”, σημειώνεται ακόμα στην ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών, οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα πως “ο Άρης δεν εκβιάζεται”.

Η ανακοίνωση του Super 3

Προφανώς κάποιοι…από το χωριό έσπευσαν να ενημερώσουν τον πρόεδρο της ΕΠΟ πως ο ΑΡΗΣ βρίσκεται δήθεν σε αδύναμη κατάσταση. Πως δεν έχει το σθένος να αντιδράσει. Πως μπορεί να του επιβληθεί οτιδήποτε, αρκεί να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί και συγκεκριμένα συμφέροντα.

Ας ενημερώσει λοιπόν κάποιος τον πρόεδρο της ΕΠΟ και το δεξί και αριστερό του χέρι, τον κύριο Λανουά, πως ο ΑΡΗΣ κάθε φορά που επιχειρούν να τον στριμώξουν, κάθε φορά που κάποιοι θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να τον χτυπήσουν, συσπειρώνεται.

Έχετε παίξει πολλές φορές στη πλάτη του ΑΡΗ και του ΛΑΟΥ του, προκειμένου να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα σας. Για παράδειγμα το ποιός βολεύει να ανέβει για να μη χάσουμε ψήφους από τις ενώσεις, πλαστογραφίες… μέχρι και κυνήγι στη Γ’ Εθνική.

Το έργο τελειώνει εδώ. Ο ΛΑΟΣ του ΑΡΗ θα προστατεύσει το σύλλογο από το άρρωστο μυαλό σας. Όσο κάποιοι επιχειρούν να λειτουργήσουν εις βάρος αυτού του τεράστιου σωματείου, τόσο περισσότερο θα μας βρίσκουν απέναντι και ακόμη πιο δυνατούς. Όποια κι αν είναι η επόμενη μέρα, όποιοι κι αν βρεθούν μπροστά, θα βρουν απέναντι τους έναν λαό συσπειρωμένο, απαιτητικό και έτοιμο να προστατεύσει το σύλλογο από κάθε εξωτερική ή εσωτερική πίεση.

Δεν είχαμε ποτέ δισεκατομμυριούχους – προστάτες. Δεν στηριχθήκαμε σε αφεντικά και μηχανισμούς. Είχαμε, και έχουμε, το σθένος. Αυτό που δεν αγοράζεται. Το σθένος να προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε.

Και αυτό δεν θα το διαπραγματευτούμε με κανέναν.

Ο ΑΡΗΣ δεν εκβιάζεται.