Στροφή στο Κύπελλο για τον Άρη – Τι ισχύει με Πέρεθ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία του για το παιχνίδι Κυπέλλου με το Αιγάλεω (29/10, 15:00), στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής της League Phase.

Στο σημερινό πρόγραμμα, οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Το πρώτο γκρουπ ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ το δεύτερο δούλεψε πάνω σε ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας.

Η προπόνηση επικεντρώθηκε στη φυσική κατάσταση και τη βελτίωση του ρυθμού, ενόψει του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί για τους “κιτρινόμαυρους”. Οι Κάρλες Πέρεθ και Μιχάλης Παναγίδης συμμετείχαν κανονικά στις ασκήσεις, δείχνοντας έτοιμοι για επιστροφή στη δράση.

Αντίθετα, οι Ντούντου Ροντρίγκες και Φαμπιάνο Λέισμαν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σωκράτης Διούδης και Μάρτιν Φρίντεκ συνέχισαν θεραπεία, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.

Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί την Τρίτη (28/10) με πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο. Μετά το τέλος της, θα ανακοινωθεί η αποστολή για τον αγώνα με το Αιγάλεω, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.

Πηγή: metrosport.gr

Άρης

