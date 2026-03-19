Στο πλευρό του Σορετίρε ο ΠΑΟΚ – Υπέστη ρήξη χιαστού ο νεαρός μεσοεπιθετικός

Ανησυχία έχει προκαλέσει ο τραυματισμός του Σόλα Σορετίρε, με τον νεαρό Άγγλο μεσοεπιθετικό να τίθεται εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο ποδοσφαιριστής της Τσβόλε υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ένας τραυματισμός που συνεπάγεται με χειρουργική επέμβαση και πολύμηνη αποκατάσταση

Ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να εκφράσει τη στήριξή του προς τον ποδοσφαιριστή, στέλνοντας δημόσια ευχές για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στη δράση.

Χαρακτηριστικά, στο μήνυμά του αναφέρει: «Είσαι μαχητής και θα επιστρέψεις πίσω δυνατότερος. Γίνε καλά σύντομα».