Στο πλευρό του Σορετίρε ο ΠΑΟΚ – Υπέστη ρήξη χιαστού ο νεαρός μεσοεπιθετικός

Ανησυχία έχει προκαλέσει ο τραυματισμός του Σόλα Σορετίρε, με τον νεαρό Άγγλο μεσοεπιθετικό να τίθεται εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο ποδοσφαιριστής της Τσβόλε υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ένας τραυματισμός που συνεπάγεται με χειρουργική επέμβαση και πολύμηνη αποκατάσταση

Ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να εκφράσει τη στήριξή του προς τον ποδοσφαιριστή, στέλνοντας δημόσια ευχές για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στη δράση.

Χαρακτηριστικά, στο μήνυμά του αναφέρει: «Είσαι μαχητής και θα επιστρέψεις πίσω δυνατότερος. Γίνε καλά σύντομα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Επιφυλακτικοί οι Έλληνες καταναλωτές, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Έντονη ανησυχία στα νοικοκυριά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο στην Αργολίδα: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, δύο σοβαρά τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

ΣτΕ: Υποχρεωτικό εναλλακτικό μάθημα για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κεφαλογιάννη: Δε φαίνεται να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω του πολέμου – Η Ελλάδα θεωρείται ασφαλής προορισμός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ινφαντίνο για το Ιράν στο Μουντιάλ 2026: “Θέλουμε να διεξαχθούν όλα όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί”