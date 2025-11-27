Σπανούλης: Το χάλκινο έφερε μια νέα πνοή, φαίνεται η αύρα της ομάδας

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 αφού επιβλήθηκε εύκολα της Ρουμανίας με 91-64 στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας του και την ετοιμότητα των παικτών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ενώ τόνισε τη σημασία του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ που αλλάζει την αύρα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

Για την ικανοποίησή του: “Δεν μπορούμε να μην είμαστε ικανοποιημένοι, βάλαμε 90 πόντους και φάγαμε 60. Όλους τους στόχους τους πετύχαμε. Είχαμε βάλει ένα πλάνο για αυτή τη μίνι προετοιμασία. Θέλω να ευχαριστήσω το επιτελείο μου που έκανε εξαιρετική δουλειά για να προετοιμάσουμε την ομάδα. Τα παιδιά ήταν έτοιμα και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό όλες αυτές τις μέρες.

Πραγματικά, ήταν μια εξαιρετική εικόνα. Κάναμε 29 ασίστ, ενώ οι περισσότεροι δεν παίζουν μεταξύ τους. Αλλά η Εθνική ομάδα είναι όλοι οι παίκτες, όχι μόνο αυτοί που παίζουν στα Ευρωμπάσκετ, αλλά και όλοι αυτοί που απαρτίζουν την ομάδα και στα παράθυρα και σε όλες τις διοργανώσεις. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος και που ευχαριστήσαμε τον κόσμο που ήρθε να μας δει“.

Για τον κόσμο που έχει “ζεσταθεί” μετά το χάλκινο: “Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Το θέλαμε πάρα πολλά χρόνια,16χρόνια. Πιστεύω φέραμε μια νέα πνοή, φαίνεται η αύρα της ομάδας. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει. Πραγματικά εύχομαι στο μέλλον να ζήσουμε και στο μέλλον αντίστοιχες επιτυχίες”.

Για την αναμέτρηση με την Πορτογαλία: “Εντάξει είναι διαφορετική ομάδα. Θα προετοιμαστούμε“.

