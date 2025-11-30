MENOY

Σπάνιο περιστατικό στην Α2 ανδρών του πόλο: Πολίστας έσπασε τη μύτη αντιπάλου και συνελήφθη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας αθλητής που αγωνίζεται στην ομάδα πόλο του ΟΥΚ Βόλου έσπασε τη μύτη του αντιπάλου του, που αγωνίζεται στον ΟΠΑΘΑ Πατρών και συνελήφθη από την αστυνομία.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Α2 ανδρών του πόλο, απέβαλαν και τους δύο αθλητές για μία φάση μέσα στην πισίνα και αφού βγήκαν από αυτήν, ο παίκτης του ΟΥΚ Βόλου έριξε μπουνιά στον αντίπαλό του στα σκαλιά που οδηγούν στα αποδυτήρια. Η μύτη του παίκτη του ΟΠΑΘΑ Πατρών έσπασε και προκλήθηκε αιμορραγία.

Όσοι βρίσκονταν στο χώρο φώναξαν την αστυνομία, που μόλις είχε εισέλθει στο κολυμβητήριο, καθώς ακολουθούσε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με το ΝΟΠ, για την Α1 ανδρών.

Ο παίκτης του ΟΠΑΘΑ έκανε καταγγελία για τη βίαιη πράξη του αντιπάλου του και η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη του παίκτη της Θεσσαλικής ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΘΑ Πατρών μετά το περιστατικό:

«Μετά την ταυτόχρονη αποβολή δύο αθλητών, ο παίκτης μας δέχτηκε σοβαρό χτύπημα από τον αντίπαλο αθλητή. Ο αθλητής μας έλαβε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα και, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η διοίκηση του ΟΠΑΘΑ καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, η οποία είναι ξένη προς τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι».

Πόλο

