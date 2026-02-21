Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Αθλήτρια πατινάζ τατύχητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από την λεπίδα πατινιού αντιπάλου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν η Πολωνή πατινέρ ταχύτητας Kamila Sellier απομακρύνθηκε με φορείο από τον πάγο, έπειτα από σοκαριστικό τραυματισμό στο πρόσωπο από τη λεπίδα πατινιού αντιπάλου.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου προημιτελικού στα 1.500 μέτρα short track. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα αργά πλάνα αποκαλύπτουν πόσο οριακή ήταν η στιγμή, καθώς – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – λίγα χιλιοστά πιο μέσα και ο τραυματισμός θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μερική απώλεια όρασης.

Another look at the horrible Kamila Sellier speed skating accident. When it is slowed down like this you can see how close it was to leaving her partially blinded. pic.twitter.com/cefobBcW7V February 20, 2026

Η σύγκρουση που «πάγωσε» το στάδιο

Η 25χρονη Πολωνή επιχείρησε προσπέραση την ίδια στιγμή που κινήθηκε και η Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana.

Η προσπάθεια αποδείχθηκε μοιραία. Οι τρεις αθλήτριες μπλέχτηκαν σε κλάσματα δευτερολέπτου, έχασαν την ισορροπία τους και κατέληξαν στον πάγο. Κατά την πτώση, η λεπίδα πατινιού χτύπησε τη Sellier στο πρόσωπο, σε απόσταση αναπνοής από το μάτι, προκαλώντας πανικό στις εξέδρες και έντονη ανησυχία στους συναθλητές και τα τεχνικά επιτελεία.

Οι γιατροί έσπευσαν άμεσα στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Η αθλήτρια αποχώρησε με φορείο, ενώ λίγο αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Η πρώτη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, Κόνραντ Νιεντζβιέτσκι, το τραύμα εντοπίζεται στο μάγουλο και έχει ήδη συρραφεί, ωστόσο υπάρχει έντονο οίδημα στην περιοχή. «Ας ελπίσουμε ότι η λεπίδα δεν μπήκε πιο βαθιά», φέρεται να δήλωσε, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της στιγμής.

Η κατάσταση της Sellier παρακολουθείται στενά, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – δεν έχει επηρεαστεί το μάτι της.