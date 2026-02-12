Σάκκαρη: Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα, μπορώ ακόμα να κοιτάζω στα μάτια τις κορυφαίες

Θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη (Νο. 52 στον κόσμο) στο 1000άρι Qatar Open, νίκησε με ανατροπή, 2-6, 6-4,7-5 τη Νατάλια Σβιάτεκ (Νο2 2 στον κόσμο) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά (13/2), με στόχο τον πρώτο της τελικό σε τουρνουά WTA 1000 για το 2026.

Μια ιστορική ανατροπή, αφού η Μαρία Σάκκαρη έγινε η πρώτη παίκτρια που κερδίζει τη Σβιάτεκ σε αγώνα WTA 1000 έχοντας χάσει το πρώτο σετ (η Πολωνή είχε 109 συνεχόμενες νίκες σε τέτοιες περιπτώσεις).

Μάλιστα, με την πρόκριση στα ημιτελικά, η Σάκκαρη αναμένεται να επιστρέψει στο Top 30 της παγκόσμιας κατάταξης την επόμενη εβδομάδα.

«Ήξερα ότι η Ίγκα είναι “τοίχος”, ειδικά σε αυτό το γήπεδο. Το κλειδί δεν ήταν μόνο το τένις, αλλά το ότι δεν άφησα το μυαλό μου να φύγει όταν έχασα το πρώτο σετ. Έπρεπε να παλέψω με κάθε ίνα του σώματός μου μετά το πρώτο σετ. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να κοιτάζω στα μάτια τις κορυφαίες», είπε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, τονίζοντας ότι η δουλειά που έκανε το τελευταίο διάστημα για να προσθέσει περισσότερη ποικιλία και αναλύσεις στο παιχνίδι της απέδωσε καρπούς απέναντι στην επιθετικότητα της Πολωνής πρωταθλήτριας.

Χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα ως την αρχή μιας νέας κεφαλαίου, λέγοντας: «Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα, τη Μαρία που παλεύει κάθε πόντο χωρίς φόβο».

Η Μαρία Σάκκαρη εξήγησε την κίνησή της να αγκαλιάσει τη Σβιάτεκ στο φιλέ, δηλώνοντας:

«Είδα ότι δυσκολευόταν και ήταν κάτι φυσικό. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, κάνουμε μαζί προπονήσεις και συζητάμε. Δεν το έκανα για να δείξω κάτι, αλλά γιατί ένιωσα ότι το χρειαζόταν. Είναι μια σπουδαία πρωταθλήτρια και ένας υπέροχος άνθρωπος. Πάντα οι μάχες μας με βγάζουν από το “comfort zone” μου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ