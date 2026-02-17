Σάκκαρη για τη μητέρα της: Είναι ευχάριστο να ταξιδεύει μαζί μου και πλέον νιώθει λίγο γουρλού

Για την πολύ καλή πορεία της στην Ντόχα και την ώθηση που της δίνει για τη συνέχεια μίλησε στη WTA η Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα η Σάκκαρη έκανε μια σύντομη συνέντευξη για τα social media της WTA σε μια προπόνησή της στο Ντουμπάι, όπου τελικά επέλεξε να μην αγωνιστεί.

Για την πορεία της έως τα ημιτελικά της Ντόχας, είπε: «Ήταν πολύ όμορφο, είχα καιρό να φτάσω τόσο μακριά σε ένα τουρνουά, νομίζω σχεδόν δύο χρόνια, οπότε το χρειαζόμουν πολύ.

Είμαι πολύ χαρούμενη με το πως έπαιξα και με το πως εκτελούσα όλα αυτά που δούλεψα στην preseason.

Είμαι χαρούμενη που είχα μαζί μου τον προπονητή μου Tom (Hill) και τη μαμά μου, την υπόλοιπη ομάδα όχι, αλλά περάσαμε πολύ καλά οι τρεις μας».

Τι την ικανοποίησε περισσότερο από το παιχνίδι της: «Η επιθετικότητά μου από την baseline και την ίδια στιγμή το ότι ήμουν συνεπής.

Κινούμουν πολύ καλά και χρησιμοποίησα τη δύναμή μου, που είναι πολύ σημαντικό απέναντι σε πολύ καλές παίκτριες.

Θέλω να συνεχίσω να κάνω το ίδιο πράγμα, να διατηρήσω αυτό το momentum και να κάνω μια αντίστοιχη πορεία σε κάποιο από τα επόμενα τουρνουά.»

Για τη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου: «Δεν ταξιδεύει πολύ πια, αλλά είναι πάντα ευχάριστο να την έχω μαζί μου. Μετά την τελευταία εβδομάδα νιώθει και λίγο γουρλού.

Θα είναι και στο Indian Wells, γιατί δεν έχει ξαναπάει. Μου έλεγε ότι είναι το μόνο τουρνουά που ποτέ δεν έχει πάει και είναι το αγαπημένο μου, οπότε θα έρθει φέτος, μαζί και με την αδερφή μου. Θα είναι ωραίο που θα την έχουμε μαζί».

Ρωτήθηκε και αν έπαιζε τένις (η Κανελλοπούλου): «Ναι, έπαιζε τένις, ήταν πολύ καλή. Ήταν στο Νο.43 του κόσμου, οπότε… τρέχει στο DNA μας. Δεν με προπονεί, είναι μόνο μητέρα για μένα, που είναι πολύ καλύτερο.»

Θυμίζουμε πως στο Indian Wells, όπου θα γίνει και το reunion της οικογένειας, θα είναι το επόμενο τουρνουά της Μαρίας και ξεκινάει στις 4 Μαρτίου.