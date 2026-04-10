MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρουμανία: Εκατοντάδες κόσμου στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, βουβός πόνος για τον Ραζβάν – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Μέσα σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τους δρόμους γύρω από τον Άγιο Ελευθέριο του Βουκουρεστίου -όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία- να είναι γεμάτοι από κόσμο.

Το φέρετρο με τη σορό του πατέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν καλυμμένο με τη σημαία της Ρουμανίας, με την ταφή να πραγματοποιείται με στρατιωτικές τιμές και το άγημα που βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία να περπατάει σε ροδοπέταλα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν συνέχεια στο πλευρό της μητέρας του -και χήρας πλέον του Μιρτσέα Λουτσέσκου- ανέκφραστος, αλλά με φανερό τον βουβό πόνο μέσα του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση, στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους. Σπουδαίες προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου, όπως ο θρυλικός Γκεόργκε Χάτζι, αλλά και ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, τίμησε τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής και της ταφής τους Μιρτσέα Λουτσέσκου, η αποστολή του ΠΑΟΚ προγραμματίστηκε να επιστρέψει αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη.

Μιρτσέα Λουτσέσκου Ραζβάν Λουτσέσκου Ρουμανία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

