Πότε αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ξεκινάει την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο Τορούν της Πολωνίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με την Ελλάδα να έχει 8 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση και μεγάλες ελπίδες για δύο μετάλλια από τους Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ θα παλέψει με τον Ντουπλάντις για την κορυφή του κόσμου το βράδυ του Σαββάτου (19:25, 21/3/2026), ενώ ο χρυσός ολυμπιονίκης του μήκους θα παλέψει για μία θέση στο βάθρο το βράδυ της Κυριακής (20:12, 22/3/2026).

Οι ημέρες και οι ώρες των ελληνικών συμμετοχών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Παρασκευή 20/3

Απόγευμα

20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός – Ανδρέας Πανταζής

Σάββατο 21/3

Πρωί

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά

13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος

Απόγευμα

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής

20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

