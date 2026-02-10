MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η μητέρα του Εργκίν Αταμάν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με ανακοίνωσής της γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.

Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει αναπαύση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».

Εργκίν Αταμάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Σε μαύρο χάλι το οδικό δίκτυο του Δήμου Θεσσαλονίκης – Εικόνες από τους δρόμους της ντροπής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Δημοσκόπηση: Οι πολίτες “γυρίζουν την πλάτη” σε Καρυστιανού, Τσίπρα αλλά και Ντε Γκρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Μεγάλη φοροδιαφυγή από αναισθησιολόγο στη Θεσσαλονίκη – Τα στοιχεία που τον “έκαψαν”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Συναγερμός στο Μέριλαντ: Τουλάχιστον ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σχολείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Παπαστεργίου: Στο τραπέζι των συζητήσεων οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στη χρήση των social media ανάλογα με την ηλικία

EUROBANK 21 ώρες πριν

Eurobank: Απέκτησε 1,76 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 7,37 εκατ. ευρώ