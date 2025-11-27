Παπαγεωργίου για την αποπληρωμή των χρεών του Άρη: “Στόχος να χτίσουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι”

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ αποπλήρωσε όλο το χρέος της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα στελέχη της μίλησαν για αυτήν την πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης, έκαναν δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, πριν από τη συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για το θέμα του Αλεξανδρείου Μελάθρου.

Ο Χάρης Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Η 23η Νοεμβρίου είναι μία ημέρα ορόσημο για τον ΑΡΗ, για τη μακρά και ένδοξη ιστορία του. Είναι μία ημέρα κατά την οποία η ΚΑΕ ΑΡΗΣ μηδένισε τα χρέη της προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Είναι μια περιπέτεια που ταλάνιζε τον σύλλογο για περίπου 20 χρόνια και επιτέλους είμαστε σ’ αυτήν την ευχάριστη θέση. Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο, με νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν όραμα, σχέδιο και ενθουσιασμό. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, ανυπομονούμε πολύ. Υπάρχει ένα πενταετές σχέδιο, το οποίο ακολουθούμε με θρησκευτική ευλάβεια με την συμπαράσταση όλων των Αρειανών. Η ομάδα στελεχώνεται καθημερινά από νέους ανθρώπους. Φιλοδοξούμε να κάνουμε έναν υγιή οργανισμό, είναι απαραίτητο αυτοί οι άνθρωποι για να στελεχώσουν τον ΑΡΗ και να γεμίσουν την ομάδα μας. Στόχος είναι να έχουμε μία άρτια διοικητική δομή και μία ομάδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι».

Για τη δέσμευση της προσωπικής του περιουσίας λόγω των χρεών της ομάδας και το πώς αισθάνεται που απαλλάχθηκε πλέον από τέτοιες έγνοιες::

«Πραγματικά ήταν και μία προσωπική περιπέτεια. Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια έχασα τον ύπνο μου. Σε μία συνομιλία που είχα με τον κ. Βρούτση, μου εξέφρασε την απορία του για το αν ήξερα καλά τι έκανα, μου συμπλήρωσε επίσης ότι το Δημόσιο ποτέ δεν ξεχνά. Ακόμη κι αν δεν ήμουν εγώ, θα ταλαιπωρούνταν τα παιδιά και το εγγόνια μου. Όμως, μπήκα σ’ αυτήν την ιστορία, νιώθω περήφανος και δικαιωμένος. Περήφανος γιατί βοήθησα σημαντικά τον σύλλογο που αγαπώ όλη τη ζωή μου, δικαιωμένος γιατί ο Ρίτσαρντ Σιάο με τους άμεσους συνεργάτες του κατάφεραν να αποπληρώσουν τα χρέη προς στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και έφυγε ένα βάρος προσωπικά από πάνω μου αλλά και από τον ΑΡΗ».

Ο Αγαπητός Διακογιάννης επισήμανε:

«Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι πλέον η ομάδα έχει αποπληρώσει όλα τα χρέη της προς το Δημόσιο. Προσωπικά ενώ το βρίσκω ως κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα, δεν το θεωρώ επίτευγμα. Το θεωρώ μία υποχρέωση την οποία αναλάβαμε το καλοκαίρι και την υλοποιήσαμε. Θα θέλαμε να φέρουμε μία νέα κανονικότητα, στην οποία όλα τα οικονομικά της ομάδας θα είναι νοικοκυρεμένα. Θα στηριζόμαστε σε γερές βάσεις, ο ΑΡΗΣ να είναι αυτόφωτος, ανεξάρτητος, έτσι ώστε να μπορούμε να μεγαλώνουμε συνεχόμενα. Όλη αυτή η διαδικασία στην οποία μπαίναμε σε μία φάση να κάνουμε μπαλώματα, μας οδηγούσε πάντα στο να κάνουμε τσαγκαρέματα, το οποίο μας έβγαζε τον χρόνο τον οποίο είχαμε για να μεγαλώσουμε την ομάδα. Τώρα όλο το concept είναι να έχουμε ένα νέο όραμα σ’ αυτήν τη νέα εποχή. Θέλουμε να εμπνεύσουμε πρώτα από όλα τον απίστευτο λαό, ο οποίος έχει στηρίξει την ομάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος ήταν πάντα εδώ και τώρα πιστεύουμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όπου θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερες χαρές, όλοι εμείς που υποστηρίζουμε την ομάδα. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες γενιές Αρειανών, πρέπει να φτιάξουμε μία ομάδα αρχές, δομές, αξίες. Έτσι ώστε ακόμη και τα σπίτια που δεν έχουν έναν πατέρα ή μία μητέρα που υποστηρίζουν τον ΑΡΗ, να νιώθουν ότι γίνεται κάτι αξιόλογο και να θέλουν να το υποστηρίζουν. Τέλος, πρέπει να βοηθήσουμε όλα τα νέα παιδιά που παίζουν στις αλάνες και στα κλειστά γήπεδα, να νιώσουν ότι κάτι μεγάλο γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Να θέλουν τα παιδιά να δουλέψουν πιο σκληρά, ώστε να παίξουν κάποτε με την φανέλα του ΑΡΗ».

Για το αν η αύξηση των εμπορικών εσόδων της ομάδας έπαιξε ρόλο στην αμεσότερη εξόφληση των δημοσίων χρεών:

«Το χρέος δεν είχε κάποια σχέση μ’ αυτό. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη, ότι υπάρχει αυτός ο τεράστιος λαός που βλέπει το όραμα της ομάδας, σίγουρα παίζει ρόλο για την επόμενη ημέρα. Κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα χρειάζεται και ένα μοντέρνο και σύγχρονο σπίτι, το οποίο θα μπορέσει να γίνει η βάση με τη οποία θα μεγαλώσουμε την ομάδα. Σήμερα ερχόμαστε σε μία συζήτηση με το κράτος σκοπεύοντας να κάνουμε μία συνεργατική δουλειά. Σκοπός μας είναι να δώσουμε μία δίκαιη λύση προς όλες τις μεριές. Η δίκαιη λύση πρέπει να λαμβάνει υπόψιν την ιστορία και το μεγαλείο του συλλόγου. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιλαμβάνεται και τι έχει υπάρξει το Αλεξάνδρειο και ο ΑΡΗΣ για την ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι το εθνικό μας άθλημα, μεγάλωσε και γιγαντώθηκε εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να βλέπουμε την Εθνική ομάδα να παίζει εδώ πέρα. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι κάθε Πέμπτη, στην οποία μαζευόμαστε όλοι οι Έλληνες για να δούμε και να στηρίξουμε μία ομάδα που παίζει μπάσκετ στο Αλεξάνδρειο. Είναι μία καλή ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό».

Για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει ώστε το Αλεξάνδρειο να μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο γήπεδο:

«Θα πρέπει να κάνουμε πρώτα τη συζήτηση με τους αρμόδιους και στη συνέχεια να μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι μία συνέχεια των συζητήσεων που είχαν γίνει και όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε λίγα περισσότερα επιχειρήματα. Το γεγονός ότι είπαμε κάτι το καλοκαίρι και 125 ημέρες μετά έχουμε υλοποιήσει ένα μέρος της δέσμευσης, είναι κάτι το οποίο δίνε μεγαλύτερη άνεση σε όλους συνομιλητές ώστε να συζητήσουν».

Για το αν αισθάνεται λιγότερη πίεση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα έχοντας τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ:

«Το αντίθετο, για εμάς αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Τώρα πια αφού βγάλαμε τα βάρη του παρελθόντος, πρέπει να χτίσουμε μία ομάδα που θα πάει ψηλά. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Το βάρος και οι ευθύνες είναι μεγαλύτερες».