MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Στο Παλατάκι ο Τέλης Μυστακίδης – Παρακολουθεί το παιχνίδι με την Σπόρτινγκ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το παρών στο Παλατάκι στο Παλατάκι δίνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης για το παιχνίδι κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σε μια ιδιαίτερη ημέρα, όπου το κλίμα είναι βαρύ μετά το χαμό των εφτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρίσκεται στο γήπεδο και στο πρώτο εντός έδρας ματς της ομάδας μετά την τραγωδία που χτύπησε όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Στο πλευρό του βρίσκονται ο πρόεδρος της ΚΑΕ Νίκος Βεζυρτζής, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Οικονομίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Γιάννης Πετμεζάς.

ΠΑΟΚ Τέλης Μυστακίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Οι αγρότες κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα – Αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Παντελίδης: Δεν είμαι η συνέχεια του αδερφού μου, είδωλό μου ο Παντελής Παντελίδης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθησαν δύο άτομα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κένι: Παίζουμε για τα παιδιά που δεν είναι πια μαζί μας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βαρύ πένθος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σίνδο – Ήταν ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

MasterChef – Τα ‘χασαν άπαντες με τη μεγάλη αποκάλυψη: “Ξεκίνησαν οι σκληρές ματιές με το καλημέρα”