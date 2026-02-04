ΠΑΟΚ: Στο Παλατάκι ο Τέλης Μυστακίδης – Παρακολουθεί το παιχνίδι με την Σπόρτινγκ

Το παρών στο Παλατάκι στο Παλατάκι δίνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης για το παιχνίδι κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σε μια ιδιαίτερη ημέρα, όπου το κλίμα είναι βαρύ μετά το χαμό των εφτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρίσκεται στο γήπεδο και στο πρώτο εντός έδρας ματς της ομάδας μετά την τραγωδία που χτύπησε όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Στο πλευρό του βρίσκονται ο πρόεδρος της ΚΑΕ Νίκος Βεζυρτζής, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Οικονομίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Γιάννης Πετμεζάς.