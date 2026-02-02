MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό – Κατακλυστήκαμε από τεράστιο κύμα αγάπης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την πιο δύσκολη και ψυχοφθόρα εβδομάδα της σύγχρονης ιστορίας του βίωσε τα τελευταία 24ωρα ο ΠΑΟΚ, χάνοντας επτά «αετόπουλα» στον δρόμο της Ρουμανίας.

Οι «ασπρόμαυροι» μέσω ενός μηνύματος ευχαρίστησαν όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα που στάθηκε στο «πλευρό» τους, ενώ όπως αναφέρουν «έχουμε κατακλυστεί από ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης», δείχνοντας για μία ακόμα φορά πώς ο πόνος δεν έχει χρώματα.

Όπως αναφέρει το «ασπρόμαυρο» μήνυμα:

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε κατακλυστεί από ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης καθώς θρηνούμε την απώλεια των φιλάθλων μας.

Οι χειρονομίες και τα μηνύματα από φιλάθλους, συλλόγους, οργανισμούς και άτομα από όλο τον κόσμο μας έχουν συγκινήσει βαθιά και ανταποδίδουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους.

Σε αυτές τις σπαρακτικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη, και αυτή η ενότητα μπορεί να φέρει ως λάβαρο μόνο μία ευχή:

«Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό.»

Ο Θεός να σας κρατά όλους ασφαλείς.

Σας ευχαριστούμε…»

ΠΑΟΚ

