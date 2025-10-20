ΠΑΟΚ-Περιστέρι: Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του αγώνα

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα με το Περιστέρι bwin, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Basket League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο (25/10) στις 16:00, στο PAOK Sports Arena, και αποτελεί ένα σημαντικό τεστ ενόψει της συνέχειας του Πρωταθλήματος. Η παρουσία του κόσμου στο πλευρό της ομάδας είναι πάντα πολύτιμη και καθοριστική, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια από τις κερκίδες του γηπέδου.

Η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ticketmaster, στον σύνδεσμο: https://www.ticketmaster.gr/paokbc-ww/showProductList.html

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήρια ή να λάβουν πληροφορίες μπορούν επίσης να επισκεφθούν τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ή τα εκδοτήρια του γηπέδου, τα οποία θα λειτουργούν καθημερινά από τις 10:00 έως τις 18:00, καθώς και την ημέρα του αγώνα. Τονίζεται πως η εξυπηρέτηση αφορά αποκλειστικά την παροχή πληροφοριών ή την επίλυση τυχόν προβλημάτων, καθώς τα εισιτήρια εκδίδονται μόνο ψηφιακά.

-Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26

-Η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο (διαρκείας ή απλό εισιτήριο αγώνα).

Οι αναμνηστικές κάρτες διαρκείας ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ μέσο εισόδου στο γήπεδο και δεν έχουν λειτουργική χρήση, αλλά μόνο αναμνηστικό χαρακτήρα.

Οι κάρτες διαρκείας διατίθενται από το PAOK Sports Arena, καθημερινά 10:00-18:00 (το Σάββατο 25/10, ημέρα του αγώνα, η διάθεσή τους θα γίνεται ως τις 13:00), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου.