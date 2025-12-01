MENOY

ΠΑΟΚ: Κανένα θέμα αναβολής του ντέρμπι με τον Άρη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα σενάρια που ήθελαν να έχουν καταθέσει αίτημα για αναβολή του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Άρη για το πρωτάθλημα.

Τις τελευταίες ώρες αναπτύχθηκε μία φήμη ότι ο ΠΑΟΚ θα χρησιμοποιούσε το δικαίωμα που έχει λόγω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα ζητούσε την αναβολή του Κυριακάτικου ντέρμπι απέναντι στον Άρη στην Τούμπα, λόγω της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Λουντογκόρετς την άλλη Πέμπτη (11/12).

Σύμφωνα με το sdna.gr, όπως ξεκαθαρίστηκε από πλευράς Δικεφάλου, στο στρατόπεδο των ασπρόμαυρων δεν υπήρξε καμία σκέψη εξ’ αρχής για να ζητηθεί αναβολή και ως εκ τούτου το παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη θα διεξαχθεί κανονικά.

Άρης ΠΑΟΚ

