ΠΑΟΚ: Κάλεσμα της ΚΑΕ στον κόσμο ενόψει του αγώνα με την Άνβιλ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έτοιμος για ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την Τετάρτη το βράδυ υποδέχεται στο «PAOK Sports Arena» την Άνβιλ.

Με ρεκόρ 3-1, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 2η θέση του 6ου ομίλου του FIBA Europe Cup, υστερώντας στην ισοβαθμία με την Μπράουνσβαϊγκ λόγω της ήττας του στη Γερμανία.

Ωστόσο η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς κρατάει την τύχη στα χέρια της, μιας και υποδέχεται Άνβιλ και Μπράουνσβαϊγκ και με δύο νίκες θα βρεθεί στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Για το παιχνίδι με την πολωνική ομάδα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε κάλεσμα στήριξης στον κόσμο με την ανακοίνωση να αναφέρει: «Αυτή την Τετάρτη (12/11 στις 20:15) κάνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ το επόμενο και πιο σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους “16” του FIBA Europe Cup στον αγώνα με την Anwil. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο PAOK Sports Arena».

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

