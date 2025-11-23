MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Τούμπα (19:00, Novasports Prime) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Χατσίδης, Τσάλοβ.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Πόκορνι, Ούγκο Σόουζα Αντόνισε, Εσκιβέλ Τζίμας, Έμπο, Ρουκουνάκης, Τετέι

Κηφισιά ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ο Άρης συνδύασε ουσία και θέαμα και νίκησε τον Προμηθέα στο “Παλέ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Βίντεο: Η διάσωση πυροσβέστη της ΕΜΑΚ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού στα Τζουμέρκα

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Ξεκίνησε η χιονόπτωση στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιταλία: Συνάντηση Μελόνι – Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης G20