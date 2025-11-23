ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με την Κηφισιά
THESTIVAL TEAM
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Τούμπα (19:00, Novasports Prime) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Χατσίδης, Τσάλοβ.
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Πόκορνι, Ούγκο Σόουζα Αντόνισε, Εσκιβέλ Τζίμας, Έμπο, Ρουκουνάκης, Τετέι
