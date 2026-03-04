ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι

Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τη συμφωνία του με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο Ιταλός έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο πολύπειρος τεχνικός θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή από τη νέα αγωνιστική σεζόν, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2029. Το απόγευμα στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπο από την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, όπου θα κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις.

Στην παρουσίασή του Ιταλού τεχνικού, αναμένεται να αποτυπωθεί με σαφήνεια το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί πλέον ο Σύλλογος από ‘δω και πέρα, υπό την διοικητική καθοδήγηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Στο μεταβατικό διάστημα θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος, θέτοντας τις βάσεις για ένα φιλόδοξο και σύγχρονο πρότζεκτ που θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι της διοίκηση το ΠΑΟΚ με τον Νίκο Μπουντούρη να έχει μια «θερμή» χειραψία μαζί του.