ΠΑΟΚ: Χωρίς Μέλβιν κόντρα στην Ανβίλ – Αναλυτικά η αποστολή των “ασπρόμαυρων”

Με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο του σερί και να θέσει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Πολωνία, όπου την Τετάρτη (22/10, 21:45) θα αντιμετωπίσει την Ανβίλ.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στο “PAOK Sports Arena”, με τον Κλίβελαντ Μέλβιν να μένει εκτός, λόγω προβλήματος στο πέλμα. Ο Αμερικανός φόργουορντ ακολουθεί θεραπευτικό και ατομικό πρόγραμμα, με στόχο να είναι έτοιμος για την επόμενη αναμέτρηση με το Περιστέρι στη Basket League.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Anwil Wloclawek συμμετέχουν οι εξής παίκτες: Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπράουν, Φίλλιος, Μουρ, Ντίμσα και Μανθόπουλος.

Την αναμέτρηση της Τετάρτης θα διευθύνουν οι Fernando Calatrava, Igor Mitrovski και Joaquin Garcia Gonzalez.

Για το κρίσιμο παιχνίδι στην Πολωνία, ο Ben Moore δήλωσε: «Κάθε ματς είναι σημαντικό, κάθε νίκη μετράει. Δεν σκεφτόμαστε το σερί μας, αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Στην Πολωνία πρέπει να είμαστε πολύ καλοί αμυντικά, να εκτελέσουμε το πλάνο μας σωστά και να περιορίσουμε την Anwil, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στην επίθεση. Το “κλειδί” θα είναι η ομαδική μας άμυνα και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας».