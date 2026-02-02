Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Τουμπά-Αμφίβολος με ΠΑΟΚ

Στο νοσοκομείο μετέβη ο Αχμέντ Τουμπά λόγω της πνευμονίας που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά έκανε ανάρτηση μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός έχει πνευμονία αλλά παρότι η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κρίνεται αμφίβολη.

Η κατάσταση του θα εξεταστεί εκ νέου από το ιατρικό επιτελείο και ο γιατρός της ομάδας θα αποφασίσει αν θα προλάβει τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Δικέφαλο στη Τούμπα.