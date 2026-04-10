MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Πάλεψε, νίκησε, έχασε”: Ο συγκινητικός επικήδειος του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κηδεία του πατέρα του

basilica.ro
|
THESTIVAL TEAM

Στην αθανασία πέρασε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, που την Παρασκευή (10/4) κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές στο Βουκουρέστι. Στο πλάι του βρέθηκαν μέχρι τέλους τα μέλη της οικογένειάς του, με τον γιο του, Ραζβάν, να μιλά κατά τη διάρκεια της τελετής.

Όπως αναφέρουν ρουμανικά ΜΜΕ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανέφερε πως «ήταν ο πατέρας μου. Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Ήταν χαρούμενος, ήταν λυπημένος. Πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έκανε λάθη. Η ζωή του καθοδηγούνταν από πάθος, ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε πολλούς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».

Το παρών στην κηδεία του εμβληματικού προπονητή έδωσαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, Νίκο Σαββίδη, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστο Καρυπίδη, Αντρέ Βιεϊρίνια και Παντελή Κωνσταντινίδη να εκπροσωπούν τον Δικέφαλο του Βορρά.

Πηγή: gazzetta.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

