ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Στο 27ο λεπτό σταμάτησαν όλα – Το πένθος έγινε φλόγα

Στο 27ο λεπτό του αγώνα ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός σταμάτησαν όλα. Ο χρόνος πάγωσε και για περίπου οκτώ λεπτά το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερο πλάνο. Ήταν η στιγμή που οι σκέψεις ενώθηκαν, οι καρδιές βάρυναν και τα βλέμματα στράφηκαν σε όσους έφυγαν άδικα.

Και τότε, το πένθος έγινε φλόγα. Οι φωνές υψώθηκαν ξανά. Γιατί η μνήμη δεν σβήνει, γίνεται φωνή, γίνεται παλμός, γίνεται υπόσχεση πως δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά. Τιμά, θυμάται και συνεχίζει. Με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γιατί κάποιες στιγμές δεν είναι απλώς λεπτά ενός αγώνα. Είναι κομμάτια της ιστορίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: