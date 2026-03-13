ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία στην Καλαμαριά: “Ήρθε η ώρα τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις”

THESTIVAL TEAM

Την οδύνη της εξέφρασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με ανακοίνωσή της, για τη δολοφονία του 20χρονου φίλου του Δικεφάλου στην Καλαμαριά, ενώ ζητά από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση και οι δράσεις να τιμωρηθούν όπως τους αρμόζει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή“.

