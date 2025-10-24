ΠΑΕ Άρης: Χειρουργήθηκε ο Καντεβέρε – Τα νεότερα για τους υπόλοιπους τραυματίες

Σε ρυθμούς Λεβαδειακού κινούνται άπαντες στον Άρη, καθώς το παιχνίδι στη Λιβαδειά πλησιάζει (26/10, 17:00).

Ο Μανόλο Χιμένεθ “τρίβει τα χέρια του” βλέποντας ότι ο Κάρλες Πέρεθ συνεχίζει να βγάζει μέρος του προγράμματος και τον περιμένει να ενσωματωθεί πλήρως.

Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχε και ο Χαμζά Μεντίλ.

Ο Ισπανός τεχνικός θα έχει και πάλι να διαχειριστεί απουσίες, επομένως όσο περισσότεροι παίκτες προπονούνται και θέτουν εαυτόν διαθέσιμο, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Ο Κάρλες Πέρεθ, όπως και χθες συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος, όπως -επίσης- και ο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος στη συνέχεια έκανε ατομικό.

Ο Ντούντου Ροντρίγκες ακολούθησε -ξανά- ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Μάρτιν Φρίντεκ και Μιχάλης Παναγίδης έκαναν θεραπεία (ο τελευταίος έχει ένα χτύπημα στο πόδι, «σουβενίρ» από την προπόνηση).

Αύριο, Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με την ομάδα της Βοιωτίας.

*Ο Τίνο Καντεβέρε υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση στο δεξί γόνατο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 29χρονος διεθνής επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου».