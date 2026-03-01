MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ Άρης: “Αν απέμεινε ίχνος ντροπής στον Λανουά θα έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης ηττήθηκε 3-1 στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα οι κίτρινοι έκαναν ανάρτηση στα social media με αιχμές στον Στεφάν Λανουά.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο κόντρα στον Άρη, όμως οι Θεσσαλονικείς έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία για ένα πέναλτι πάνω στον Αλφαρέλα, που θεωρούν ότι έπρεπε να δοθεί όταν το σκορ ήταν στο 2-1 υπέρ των πρασίνων. Οι κίτρινοι ζητούν και φάουλ στο τρίτο γκολ των πρασίνων πάνω στον Αθανασιάδη.

«Αν απέμεινε ίχνος ντροπής στον κ. Λανουά θα πρέπει απόψε κιόλας να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην πατρίδα του . Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία ; Στέρεψαν πια τα λόγια μας… Καληνύχτα και καλή τύχη …», έγραψαν στην ανάρτησή τους στα social media.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα τα παράπονά του εξέφρασε και ο τεχνικός διευθυντής των κιτρίνων, Γιώργος Γκουγκουλιάς.

«Όλη η Ελλάδα είδε τι έγινε σήμερα. Έγινε μια αλλοίωση αποτελέσματος. Ο Κύριος Λανουά είναι χαρούμενος από αυτά που είδε; Το VAR το χρησιμοποιούν όταν θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα που θέλουν να βοηθήσουν;

Πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στον Αλφαρέλα και δεν πάει να το δει στο VAR; Ενώ το γκολ που βάζουμε εμείς το βλέπουν και το ξαναβλέπουν για ένα “touch”; Το VAR τι το βάλαμε τελικά;», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γκουγκουλιάς.

Άρης

