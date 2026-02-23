Οριστικό: Νέος προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου

Άμεσα θα ξεκινήσει τις προπονήσεις με τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την ΠΑΕ, έως το τέλος της αγωνιστικής σεζόν. Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και αύριο (24/2) θα γνωρίσει τους νέους του ποδοσφαιριστές.

Η ΠΑΕ, εντός των επόμενων 24ωρων, αναμένεται να επισημοποιήσει τη συνεργασία της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος, στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, θα μεταβεί στο «Δασυγένειο» για την πρώτη του προπόνηση, καθώς, την ερχόμενη Κυριακή (1/3), ακολουθεί ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σήμερα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ρεπό, επομένως η μετά-Χιμένεθ εποχή ξεκινά τυπικά σε λίγες ώρες.

Ο 52χρονος προπονητής αναμένεται να μείνει στον πάγκο του Άρη έως το καλοκαίρι και να κάνει το καλύτερο δυνατό, προκειμένου η ομάδα να αρχίσει την προσπάθεια για την κατάληψη της 5ης θέσης, που είναι και ο μοναδικός στόχος για φέτος.