Ολυμπιονίκης αποκάλυψε on air ότι απάτησε τη σύντροφό του: “Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου” – Δείτε βίντεο

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν on air σε νορβηγικό κανάλι, όταν ο αθλητής του δίαθλου Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του πρώτου Ολυμπιακού μεταλλίου της καριέρας του, παραδέχθηκε δημόσια ότι υπήρξε άπιστος στη σύντροφό του, ξεσπώντας σε δάκρυα μπροστά στην κάμερα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, που έχει δημιουργήσει και ηλεκτρονικό λογαριασμό για όσους γνωρίζουν την… απατημένη σύντροφο του αθλητή, ο 28χρονος Νορβηγός κατέκτησε την Τρίτη το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνα ανδρών 20 χιλιομέτρων ατομικού δίαθλου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία.

Ωστόσο, αντί για πανηγυρισμούς, ο Λέγκρεϊντ εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος σε τηλεοπτική συνέντευξη, αποκαλύπτοντας ένα προσωπικό δράμα που, όπως είπε, επισκίασε ακόμη και τη μεγαλύτερη αθλητική στιγμή της ζωής του.

Μιλώντας στο νορβηγικό κρατικό δίκτυο NRK, ο Λέγκρεϊντ δήλωσε: «Υπάρχει ένα άτομο με το οποίο ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή και ίσως να μη με βλέπει σήμερα. Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, τον πιο όμορφο και καλοσυνάτο άνθρωπο στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα».

Ο Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι ενημέρωσε τη σύντροφό του για την απιστία του μόλις μία εβδομάδα πριν από τον αγώνα, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν οι δυσκολότερες της ζωής του.

«Ήταν η χειρότερη εβδομάδα που έχω ζήσει», είπε, προτού ξεσπάσει σε κλάματα και προσθέσει: «Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου. Έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι θέλω να πετύχω λέγοντάς το αυτό, αλλά τις τελευταίες ημέρες ο αθλητισμός έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της».

Στη συνέχεια τόνισε ότι θέλει να αποτελεί «καλό πρότυπο», επισημαίνοντας όμως πως «πρέπει να παραδέχεσαι τα λάθη σου. Πρέπει να αναγνωρίζεις όταν κάνεις κάτι που δεν μπορείς να υπερασπιστείς και όταν πληγώνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς τόσο πολύ».

Ο Λέγκρεϊντ συνέχισε τη συνέντευξη αφού ηρέμησε, λέγοντας: «Ποτέ δεν ξέρεις πόσες ευκαιρίες σου δίνονται και δεν πιστεύω ότι θα μου δοθεί ξανά μια τέτοια ευκαιρία για αληθινή αγάπη. Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα. Είμαι διατεθειμένος να ρίξω μια “πυρηνική βόμβα” στο NRK και να διαπράξω κοινωνική αυτοκτονία, να με μισήσουν όλοι. Γιατί ήδη με μισεί εκείνη και ελπίζω ότι ίσως αυτό να την κάνει να καταλάβει πόσο πολύ την αγαπώ».

Έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η δημόσια εξομολόγηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης της πλατφόρμας X έγραψε: «Εδώ η καρδιά του έχει ραγίσει τόσο πολύ που προσπαθεί απεγνωσμένα να κερδίσει πίσω την αγάπη του, σε καθαρό χολιγουντιανό στιλ. Τον χαιρετώ».

Άλλοι, ωστόσο, στάθηκαν επικριτικά, με σχόλια όπως: «Το πιο ανόητο πράγμα που έχω δει. Δεν κερδίζεις έτσι τις γυναίκες -μόνο στις ταινίες συμβαίνει αυτό».

Σημειώνεται ότι η εξομολόγηση του Νορβηγού Ολυμπιονίκη ήρθε λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του πρώτου Ολυμπιακού χάλκινου μεταλλίου της καριέρας του, σε έναν ιδιαίτερα αγωνιώδη αγώνα ανδρών 20 χιλιομέτρων ατομικού δίαθλου στο Στάδιο Δίαθλου, Άντερσελβα.

Στον ίδιο αγώνα, ο συμπατριώτης του Γιόχαν-Όλαβ Μποτν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, πραγματοποιώντας έναν εντυπωσιακό τελευταίο γύρο, ενώ ο Γάλλος Ερίκ Περό τερμάτισε δεύτερος, 14,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, παίρνοντας το ασημένιο μετάλλιο.

Στη μνήμη του Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν

Η νίκη του Μποτν είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τη νορβηγική ομάδα, η οποία εξακολουθεί να θρηνεί τον θάνατο του συναθλητή τους Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν τον περασμένο Δεκέμβριο και είχε μείνει εκτός βάθρου στη μεικτή σκυταλοδρομία της Κυριακής. Ο Μποτν ήταν αλάνθαστος στο σκοπευτήριο, πετυχαίνοντας και τους 20 στόχους του στις τέσσερις στάσεις, πριν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς στον τελευταίο γύρο, προσπερνώντας τον Περό. «Ναι, Σίβερτ, τα καταφέραμε», φώναξε μόλις πέρασε τη γραμμή του τερματισμού.

Ο Λέγκρεϊντ, από την πλευρά του, εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική του επίδοση στο σκοπευτήριο, πετυχαίνοντας 19 από τους 20 στόχους, γεγονός που του χάρισε το χάλκινο μετάλλιο, μπροστά από τον έμπειρο Φινλανδό Όλι Χίντενσαλο, τερματίζοντας 48,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μποτν.