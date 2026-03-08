MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου-Μέσα Σάντσες και Ιβανούσετς

Με στόχο να αφήσει πίσω του τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία και να πιάσει την ΑΕΚ στην κορυφή, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους ερυθρολεύκους στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ματς για την 24η αγωνιστική.

Ο «Δικέφαλος» τρέχει ένα σερί εννιά αγώνων χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και μάλιστα στους έξι από αυτούς δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ. Ο απολογισμός του αυτό το διάστημα είναι έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Δείτε τους 11 που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου: Τσιφτσής, Σάντσες, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

