Οι ενδεκάδες στο Βόλος – Άρης

Τον Βόλο αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα ο Άρης (20:00) σε εκτός έδρας αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Άρης: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντικά, Φρίντεκ, Ράσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν, Πέρεθ, Ντούντου, Κουαμέ

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Γρόσδης, Τζόκα, Χουάπι, Λάμπρου και Μακνί.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

